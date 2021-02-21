21.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اِذَا السَّمَٓاءُ انْفَطَرَتْۙ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْۙ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْۙ وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْۙ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْۜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Gök yüzü yarıldığında;



Yıldızlar dağılıp saçıldığında;



Denizler yükselip birbirine katıldığında;



Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde;



Her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir."

(İnfitâr Suresi - 1-5) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Kıyamet günü hakkında Tekvîr sûresinde anlatılanları pekiştirmek üzere burada o gün vuku bulacak bazı olaylardan söz edilerek insanlar uyarılmaktadır. Uzay boşluğundaki yıldızların düzenli hareketini sağlayan çekim kanununun kıyamet gününde yok olmasının bir sonucu olarak evrenin düzeninin bozulacağı, göklerin çatlayıp yarılacağı, kısaca kozmik düzenin bozulacağı bildirilmiştir (bk. Furkan 25/25; Hâkka 69/16; Rahmân 55/37; Nebe’ 78/19-20; Tekvîr 81/1-6).



Denizlerin kabarıp taşmasını, dünyanın şiddetle sarsılması, dağların parçalanıp yok olması, denge ve düzenin bozulması gibi olaylar sonunda dünyayı denizlerin kaplaması şeklinde anlamak mümkündür. Deniz altında gerçekleşen şiddetli depremlerin tsunami denilen büyük dalgalara ve taşmalara yol açmasını hatırlayarak âyetteki kıyamet tasvirini daha iyi anlayabiliriz.

Bu âyetler hakkında, “şiddetli sarsıntı neticesinde yerkürede meydana gelecek olan volkanik patlaklar ve derin çatlaklardan çıkan lav kütlelerinin deniz sularını kaynatacağı, taşıracağı, hatta buharlaştıracağı” şeklinde de yorum yapılmıştır.

Kıyametin kopması sırasında meydana gelecek sayısız felâketlerin büyüklerinden birkaçı örnek olarak zikredildikten sonra “Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde” meâlindeki 4. âyetle konu insana getirilmiştir. Bu âyet genellikle o büyük altüst oluş esnasında kabirlerde toprak altında bulunan ceset parçalarının dışarı fırlatılacağı şeklinde yorumlanmıştır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 569





ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Kıyamet günü insanların en şiddetli azap edilecek olanı, kendisinde hayır olmadığı halde insanların onda hayır gördüğü kimsedir." (Deylemi)

AÇIKLAMASI:

Bu hadiste kastedilen insan, hayatı boyunca Allah rızası için güzel işler yapmamış, onun emir ve yasaklarını yerine getirmemiş, fakat yine de iyi bir insan görüntüsünü vermek için riyakârlık etmiş, gösteriş yapmış ve böylece insanlar tarafından iyi bir insan olarak kendini lanse ettirmiş kimsedir.

Bu kimsenin hayatı boyunca, Allah’ın rızasını göz ardı ederek yaptığı gösterişten ötürü şiddetli cezaya çarpılması söz konusudur. Kuvvetli bir ihtimalle, bu kimse münafıktır. Çünkü, bir çok mümin de bazen gösteriş yapabilir ve sonra tövbe edebilir.