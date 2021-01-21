21.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







كَلَّٓا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰىۙ اَنْ رَاٰهُ اسْتَغْنٰىۜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Hayır! Gerçek şu ki insan, kendini kendine yeterli görerek çizgiyi aşar."

(Alak Suresi - 6-7) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





TEFSİRİ:



“Gerçek şu ki” diye çevirdiğimiz kellâ kelimesi olumsuzluk edatı olup devamında kendisinden sonra anlatılanların aslında olmaması gerektiğini ifade eder. Bu bağlamda, zenginliğine güvenerek şımaran ve kendini kendine yeterli görerek nankörlük eden, azgınlaşıp hakka sırt çeviren insanın böyle yapmaması gerektiğini vurgular.

Zira gerçekte insan zayıf ve muhtaç bir varlıktır; sağlık, huzur, sükûn ve emniyet içerisinde hayatını devam ettirebilmesi için öncelikle Allah’a ve kendisinin de üyesi bulunduğu toplumun diğer fertlerine ihtiyacı vardır. İnsanların ellerinde bulunan bütün imkânların gerçek sahibi ise kendileri değil, onu yaratan ve istediği anda ellerinden alma gücüne sahip olan Allah Teâlâ’dır.

Buna rağmen insanın sahip olduklarına aldanıp şımararak Allah’a itaatten uzaklaşması, kendini kendine yeterli ve başkalarından üstün görmesi, kaderinin kendi elinde olduğunu iddia etmesi vb. küstahça tutumları bilgi, iman ve basiret eksikliğinden kaynaklandığı için Allah tarafından kınanmıştır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: Sayfa: 653-654

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"İçinde (ezberinde) Allah´ın kitabından hiçbir şey bulunmayan kimse, harap bir ev gibidir."



(Tirmizî, Fedailü'l-Kur'ân 18)