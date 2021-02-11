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Yerel 21 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Yerel

21 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adana'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin iz sürme çalışmaları neticesinde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 10:16:00 -
21 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi olan ve hırsızlık, uyuşturucu ticareti suçlarından 21 yıl hapis cezasıyla aranan Emir Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Emir Ç.’nin izini süren polis, hükümlünün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yukarı Çiçekli Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. Takibe alınan Emir Ç., yolda polis tarafından takip edildiğini fark edince kaçmaya başladı.

Polis, kısa süren kovalama sonucu Emir Ç.’yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emir Ç., cezaevine götürüldü.

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