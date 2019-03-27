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21. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

21.

27 Mart 2019 Çarşamba 22:16
21. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

21. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde tiyatroseverlerle buluştu.


Programın açılış konuşmasını yapan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, dünyanın küçüldüğünü fakat Türkiye’nin büyüdüğünü belirterek, “Biz Balkanlardan, Türk Cumhuriyetine kadar her yere gidip festivaller düzenliyoruz. Bu festivalimizin bir özelliği de daha önce Türkiye’ye gelmemiş ve festivallere katılmamış ülkeleri davet ediyoruz. Özbekistan, Kosova ilk defa Adana Devlet Tiyatrosu’nda sahne alacak” diye konuştu.


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Devlet Tiyatrolarına sevdalılarının bilet bulamamaktan dolayı büyük sıkıntısı olduğunu dile getirerek,“İnsanların bize ulaşıp ‘bilet bulamıyoruz aman bize yardımcı olur musunuz?’ demesi. Herhalde bir torpilin en kalitelisi bu olur” dedi.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş, festivallerin bir kentin zenginliğini ortaya çıkaran, kenti kültür ve sanatla buluşturan, özel zaman dilimleri olduğunu kaydederek, “Dünyanın en uzun ve prestijli festivalleri arasındaki yerini koruyan tiyatro festivalimiz de, Adana’mızın kültür ve sanat şehri olmasında büyük rol oynayan önemli kilometre taşlarından biridir. Malumunuz olduğu üzere Adana, konumu itibariyle tarihten bugüne pek çok medeniyete kucak açmış önemli bir yerleşim merkezidir. Tarihin bir yansıması olarak bugün de birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizin kültür ve sanat dünyasını aydınlatmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.


Sabancı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da 27 Mart Tiyatrolar Gününü kutlayarak, şunları söyledi:


“Adanayı tiyatro anlamında bir haritaya koyan bir festival oldu. Başarıyla devam ediyoruz inşallah nice senelere olur. Bu sene Oda Tiyatrosunu da açtık. Onunda Adanalılara hayırlı olmasını diliyorum. Adanalılar bunun kıymetini biliyorlar. Bu festivali başarıyla devam etmesindeki en önemli unsur Adanalıların bu festivale sahip çıkmasıdır. 3 saatte 45 günlük satılması bizleri memnun ediyor. Kıymet bilmek, yapılanın değerini bilmek çok önemli. Adana il sınırları içerisinde 2.5 milyar dolarlık yatırım yaptık. Tufanbeyli’de dev bir santral yaptık sayın valim biliyorlar. Yine Adana’da bin 500’den fazla yeni ilave iş oluşturduk. Biz Adana’ya sadece gönülden bağlı değiliz."


Konuşmaların sonrasında Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü Tiyatro Sanatçısı Işıl Kasapoğlu’na verildi. Ardından Shaman Dans Tiyatrosu’nun “Anadolu Aşk Efsaneleri” isimli gösterisiyle program sona erdi.


30 Nisan’a kadar sürecek festivalde 8’i yurtdışından, 7’si yurtiçinden devlet tiyatrosu, 2’si şehir tiyatrosu ve 14 özel tiyatro olmak üzere 31 oyun sahnelenecek.



Festivalde ne var?


Bu yıl Polonya’dan “Romeo ve Juliet”, Gürcistan’dan “Julius Ceaser”, İspanya’dan “Şefler”, Arjantin’den “Mandragora Sirki”, Özbekistan’dan “Sultan Celaleddin”, Kosova’dan “Maskeliler”, Azerbaycan’dan “Hellados” ve KKTC’den “Kanatsız Güvercinler” oyunları festivalde sahnelenecek.


Duru Tiyatro “Yüzleşme”, İstanbul Temaşa Tiyatrosu “İkinci Bahar”, Tiyatro Adam “Teftişör”, Yolcu Tiyatro “Kürklü Venüs”, Semaver Kumpanya “Madde 22”, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu “Esaretin Bedeli”, Antalya Devlet Tiyatrosu “Godot’yu Beklerken’i Beklerken”, İstanbul Devlet Tiyatrosu “Elektra”, Eskişehir Şehir Tiyatroları “Scapin’in Dolapları”, İstanbul Şehir Tiyatroları “Karıncalar Bir Savaş Vardı” ve Ankara Devlet Tiyatrosu “Cimri” adlı oyunları ile tiyatroseverlerle buluşacak. Ayrıca Ankara Devlet Tiyatrosu “Rumuz Goncagül” ve İzmir Devlet Tiyatrosu “Kantocu” adlı oyunlarıyla Merkez Park’ta sahnede olacak.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 22:16
  1. sanat
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