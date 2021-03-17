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Sağlık 21 ülke aşılamayı durdurmuştu! DSÖ AstraZeneca aşısı için kararını açıkladı
Sağlık

21 ülke aşılamayı durdurmuştu! DSÖ AstraZeneca aşısı için kararını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, dünyanın bazı ülkelerinin aşılamasını durdurduğu Oxford Üniversitesi'nin aşısı AstraZeneca ile ilgili kararını açıkladı. DSÖ'den yapılan açıklamada, "AstraZeneca aşısının faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 17:59:00 -
21 ülke aşılamayı durdurmuştu! DSÖ AstraZeneca aşısı için kararını açıkladı

Reuters haber ajansının son dakika olarak duyurduğu haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "AstraZeneca aşısının faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli" açıklamasında bulundu.

İngiltere'nin ünlü üniversitesi Oxford'un aşısı AstraZeneca'nın kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olduğu iddiaları vardı. AstraZeneca AB ve Birleşik Krallık'ta 17 milyon kişiye bu aşıdan yapıldığını, yalnızca 40'tan az kişide bu sağlık sorununun görüldüğünü söylüyor.

Hangi ülkeler aşılamayı durdurdu

Aralarında Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Norveç, İzlanda, Danimarka, Hollanda, Bulgaristan, Tayland ve İrlanda'nın bulunduğu bir dizi ülke, aşının uygulanmasını durdurdu. İtalya, Avusturya, Estonya, Letonya, Lüksemburg ve Litvanya'da da, aşının 17 ülkeye dağıtılan 1 milyon dozluk bir kısmının uygulanması askıya alındı.

AstraZeneca aşısıyla ilgili iddia ne?

AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açıp, derin damar tıkanıklığı olarak da bilinen ven trombozunu ve akciğer embolisini tetikliyor olabileceğinden endişe ediliyor. Kanda oluşan pıhtılar zaman zaman, en çok da bacakta damarların tıkanmasına yol açarak kan dolaşımını engelleyip, sorunlara yol açabiliyorlar. Bacaklar, kalça, kasık ya da kollarda bu tıkanıklıkların ortaya çıkışıyla kendisini gösteren bu hastalığa halk arasında Damar Tıkanıklığı, tıp dilinde ise Derin Ven Trombozu deniliyor.

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