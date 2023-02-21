  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 21 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-02-21 07:29:00 -
21 Şubat 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَمَٓا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصٖيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدٖيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثٖيرٍؕ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

“Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir; kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar.

 (Şûrâ Suresi - 30)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Musibet kelimesi “istenmeyen, kötü durumlar, felâketler” anlamına gelir. İnsanın başına gelen her musibetin kendi yapıp ettikleri yüzünden olduğu belirtilirken, gerek evrendeki fiziksel ve sosyal yasaları görmezden gelmesi ve gerekli önlemleri almaması, gerekse Allah’a isyan teşkil eden davranışlarda bulunması sebebiyle dünyada karşılaştığı sıkıntı, acı ve felâketlerin kendi kusurunun bir sonucu olduğuna dikkat etmesi istenmektedir. Fakat başka âyetlerde hatırlatıldığı üzere bütün insanlar kusurlarının tamamından dolayı dünyada bire bir cezalandırılmış olsa dünya altüst olurdu; işte âyetin devamında yüce Allah’ın bunların birçoğunu affettiği, başka bazı âyetlerde de nihaî hüküm ve cezanın âhirete ertelendiği ifade edilmiştir.

Sabırlarının sınanması, ruhen olgunlaşmalarına, sevap ve yüksek mertebe elde etmelerine yahut günahlarının bağışlanmasına vesile kılınması gibi sebeplerle, kusuru ve günahı olmadığı halde bazı insanların sıkıntı ve felâketlere mâruz bırakılabildiğini gösteren âyet ve hadislerde ise (bk. Zemahşerî, III, 405; Süleyman Uludağ, “Belâ”, DİA, V, 380), burada belirtildiği anlamda yani son tahlilde o kişinin aleyhine sayılabilecek, gerçekten “kötü” olarak nitelenebilecek bir durum söz konusu olmadığı için, onları burada kastedilen “musibet”in kapsamı dışında düşünmek uygun olur. Bu noktaya açıklık getirmek amacıyla birçok müfessir burada sadece günahkârlara hitap edildiği yorumunu yapmıştır (Zemahşerî, III, 405; Beyzâvî, V, 412-413). Muhammed Esed ise muhtemelen aynı kaygı ile yani Kur’an’ın diğer ifadeleri ve İslâmî öğretilerle çelişmeyen bir izah olması için buradaki musibeti öteki dünyada karşılaşılacak felâketler şeklinde yorumlamıştır (II, 989, 990).
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 752

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kardeşinin uğradığı felâketi sevinçle karşılama! Allah onu rahmetiyle o felâketten kurtarır da seni derde uğratır."

Kaynak: Tirmizî, Kıyâmet 54

GÜNÜN SÖZÜ:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah Murat

Allah yerüzünde dünya tabiat olaylarını; kullarını ıslah ve helak etmek için kullanmıştır ve kullanmaktadır.(kendi beyanı ile) Bununla birlikte savaşların ve zaferlerin arkasındada o vardır. (Her iş ona çıkar) Muhalif grupları birbirlerine kırdırdığıda bilinmektedir. (kendi beyanıyla) Şeytanı insanların üzerine salanda odur. Bütün bunlardan ancak ondan sakınarak rahmetine ve korumasına girilerek kurtulunabilir. Dünya felaketlerinden insanlar bir şekilde kurtulacaklarını sanarlar ama iş öyle değildir Zaten önemli olan ahireti kazanmaktır Dünya aldanıştan ibarettir İman etmeyenlerin dünyadaki o yaşamlarıda bir tuzaktır. Allah sağlam binaların Allah korkusu üzerine kurulabileceğini diğerlerinin uçurumun kenarında cehenneme yuvarlanacak zayıf yapılar olduğunu bildirmektedir. Allahın büyük günahlarının görmezden gelindiği bir yerde ne Allah gerçekten büyüklenmekte nede ondan korkulmaktadır. Allahın indirdiği ile hükmetmeme işi olan laiklik Allahın bildirmesiyle insanlara korumaları için bir emanet namus izzet ve şereflerinin yegane vesilesi kutsal Allahın ayetlerini insanlardan korkmak veya aldatıcı süslü ama pis bir dünya menfaatlenmesi karşılığı satmaktır Kutsala bu hainliği gerçekleştirenler herşeylerini katbetmiş ebedi cehennemlik kafilerin takendileridir. MAİDE44 Bun şeytanın dostu kafirlere boyun eğerseniz affı söz konusu olmayan cennetin haram kılındığı ortak koşanlardan olursunuz ilahi uyarısı yapılmaktadır ENAM121 Bu insanlık için en büyük en mühim uyarılardan biridir. Bu dinsizlik ideolojisi ile sansürlenmektedir. evlilik miras ticaret vergi adaleti düzeni sağlama hükmetme yeme içme kılık kıyafet eğitim tümü Allaha teslimiyet ve boyun eğiş Allahın ve devlet adamı önder seçilmiş övülmüş Hz Muhammed SAV in hüküm konularıdır. Bu RUKU boyun eğiş islamın islamdaki dostluğu şartıdır MAİDE55. Bu boyun eğişin beşerlere yapılması RAB edinmekle sonuçlanacak TÖVBE31 enam121 şirk koşmakla sonuçlanacak büyük bir suçtur. Her inanın kendini ve ailesini özellik bu büyük günahlardan yani ebedi cehennem azabından koruması yani Allahın indirdiği ile hükmedilen bir yönetimi temin etmesi onun birinci derece güvenlik ve ebediyetini içeren bir beka meselesidir. Bu mücadeleyi ise örneklenmiş hatta emredilen şekilde kendi canının ve malını ortaya koyarak gerçekleştirmesi emaneti korumasının bir parçasıdır O kutsalı koruyanlar onunla hükmeden yönetenlerdir MAİDE44 Bu mücrimler din özgürlüğü aldatmacası ile Allahın mürtedlik hükmünde küfre katılımı ve kendilerine boyun eğişi gerçekleştirmekte farz kıldıkları zorunlu eğitim sistemi ile bu ideolojiyi empoze etmekte islamın şartını bile taşımayan düşman bir nesil yetiştirmekte aldatmaktadırlar bu insanları gadaba ve ebedi cehennem ateşine sürükleme işi adam öldürmekten beter yok edilmesi emredilen karışılması kesinkez nehyedilen fitnenin kendidir Hakkı söylemek fitne değildir Bu büyük zulme susmak fitnenin parçası olmaktır
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23