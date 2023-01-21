  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Helal olsun sana Selçuk Bayraktar! "Adamın dibi" için bomba teklif

Timur Soykan H.K.G.'nin radyocu itirafını meşrulaştırmaya çalıştı! Hakaret ve tehditler savurdu...

Kar yağışı inanılmaz geliyor! Meteoroloji duyurdu: Herkesi şaşırttı! Bursa bölgesine yağış 10 gün sürecek!

ABD'den Afrika'ya uyarı: Dikkatli olun

Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Economist muhabirine övgü yağdırdı

Ruslar Türkiye'den inanılmaz şekilde topluyor! Bölge sakinleri şaşkın

MHP lideri Bahçeli'den flaş seçim açıklaması

NATO'dan flaş çağrı: Acilen arttırılmalı

Almanya, Ukrayna'ya Leopard tankı vermek için ön koşul sunulduğuna ilişkin iddiayı reddetti! ABD'nin Abrams tipi tank...

H.K.G. iddiayı kabul etti, Zeki Kayahan Coşkun belgeyi sorup Akit'i hedef aldı! İşte H.K.G.'nin ifade tutanağı
İSLAM 21 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-01-21 08:03:00 -
21 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَٓاؤُ۬كُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتٖيكُمْ بِمَٓاءٍ مَعٖينٍ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

Bir de şunu sor: “Suyunuz çekiliverse size yerden kaynayan suyu kim getirebilir?"

(Mülk Suresi, 30)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Allah’ın kudretini, lutufkârlığını yeniden hatırlatan bu âyet 15 ve 21. âyetlerle bağlantılı olup kuvvetli ihtimalle Hz. Peygamber ile müşrikler arasında geçen bir tartışmanın sonucu olarak onlara yöneltilmiş eleştiri ve uyarı amaçlı bir sorudur. 15. âyette Allah’ın yeryüzünü kullanışlı hale getirdiği ifade edildikten sonra insanlardan O’nun yarattığı rızıklardan yararlanmaları istenmiş;

21. âyette de rızkın Allah’a ait olduğu, O verdiği rızkı kestiği takdirde rızık verecek birinin asla bulunmayacağı bildirilmişti. Burada da rızıkların en önemlisi ve hayatın ana unsuru olan suyun yerin derinliklerine çekilmesi halinde Allah’tan başka yeryüzünde su yaratacak bir gücün bulunmadığına işaret edilerek, böylesine eşsiz kudretin sahibi yüce Allah’ı bırakıp da bâtıl tanrılara tapanlar, ne kadar yanlış bir yolda oldukları üzerinde düşünmeye çağrılmaktadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 425-426

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

Hicretin altıncı yılında büyük bir kuraklık ve kıtlık her tarafı sarmıştı. Ramazan ayında, bir cuma günü, Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) hutbe irad buyururken, kendisinden, "Allah'a dua et de bize yağmur versin." diye rica edildi.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm), "Allah'ım! Bize yağmur ver. Allah'ım! Bize yağmur ver." diyerek duâ etti. (Buharî, 1:179; Müslim, 2:613.)

Bir anda ayna gibi berrak olan gökyüzünde bulutlar belirdi. Ve yağmur yağmaya başladı. Peygamber Efendimiz (asm) bu sefer, "Allah'ım! Bu yağmuru bardaktan boşanırcasına yağdır ve hakkımızda hayırlı kıl." (Buharî, 1:179.) diye duâ etti.

GÜNÜN SÖZÜ: 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23