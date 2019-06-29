21 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalanırken, Jandarma ekipleri göçmenleri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri,Kofçaz, Demirköy ve Babaeski ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki üç grubu tespit etti. Ekipler, Irak, Pakistan ve Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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