21 binada yaşayan 900 kişi dışarıda kaldı! Beştepe'nin tuvaletinden çıkmayan takozlar odası nerede?

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, hafriyat çalışmaları sırasında çevresindeki 21 binanın kaymasına sebep olarak kullanılamaz hâle getiren bina inşaatıyla ilgili incelemeler devam ediyor. 900 kişiyi mağdur eden olayın sorumluluğunu ise kimse üstlenmiyor. CHP'liÇankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, suçu yapı denetim şirketlerine, hafriyatçılar da bölgenin heyelan alanı olmasına rağmen ruhsat veren Çankaya Belediyesine atıyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, ismini vermek istemeyen bir kaynak “Hafriyatçılarla görüştüm. Yaşanılan felaketin asıl sorumlusu CHP’li bir Belediye Meclis Üyesi. Kimliğini daha belirleyemedik. 15-20 yıl önce heyelan alanı olarak belirlenen bölgeye Çankaya Belediyesi ruhsat vermek istememiş. Ancak bu kişi devreye girerek ruhsatı verdirmiş” dedi. Ruhsatın, Çankaya Belediyesi tarafından verildiğini teyit eden belediye yetkilileri de “Zemin etüdü gibi çalışmalar yapı denetim firmalarının sorumluğunda. Yapı denetim firması yetki almadan çalışma yaptı. Belediyemize gelen şikâyetler üzerine inşaat alanına ekip gönderdik ve tutanak tuttuk. Ancak inşaatın mühürlenmesi için tutanağın Encümen Kararı’na dönüşmesi gerekli. Konuyla alakalı biz de inceleme başlattık” ifadelerini kullandı.

Konuyu Akit Tv'de ekranlara gelenen Manşetlerin Dili programında konuşan Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Sonuç itibariyle 20 binaya zarar verecek olan hafriyattan bahsediyoruz. Çankaya ve Ankara Büyükşehir Belediye yetkilileri nerede? Geldiğimiz noktada CHP'li meclis üyesi, ruhsat verilmesi imkansız olan noktaya ruhsat almış. Bugün mala gelen zararların insan hayatına mal olmayacağının garantisi yok" dedi.