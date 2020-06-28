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21 ayrı suçtan aranıyordu, 2 yıl sonra yakayı ele verdi

21 suçtan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Metin Kömsöken (30) tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 19:45:00 -
21 ayrı suçtan aranıyordu, 2 yıl sonra yakayı ele verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 21 suçtan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Metin Kömsöken (30) polisin operasyonuyla yakalandıktan sonra tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı'nda bulunan bir evde hakkında 21 ayrı suçtan kesinleşmiş 27 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası bulunan firari Metin Kömsöken'in olduğu bilgisini aldı. Hemen harekete geçen polisler, firarinin saklandığı eve baskın düzenledi. Baskında evde bulunan Metin Kömsöken'i yakalayarak gözaltına aldı. 2 yıldır kaçtığı öğrenilen Metin Kömsöken'in konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.

Saray Polis Merkezi'ne götürülen firari buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Metin Kömsöken, Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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