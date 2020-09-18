21 ayrı kiralık ve boş evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

ANKARA (AA) - Başkentte 21 ayrı kiralık ve boş evden kombi, şofben, musluk ve kapı kolu gibi eşyaları çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, temmuz ve ağustos aylarında kiralık ve boş evlerde hırsızlık vakalarının artması üzerine harekete geçti.

Hırsızlık olaylarının yoğun olduğu bölgede boş bir daireyi ilana veren ekipler, kontrol altında tutulan eve hırsızlık amacıyla girdiği tespit edilen şüpheli E.S'yi suçüstü yakaladı.

Şüpheli E.S'nin, çaldığı kombi, şofben, musluk ve kapı kolu gibi eşyaları gibi malzemeleri para karşılığında hurdacılara sattığı ve ev sahiplerini yaklaşık 80 bin lira zarara uğrattığı belirlendi.

Şüphelinin daha önce 6 açıktan hırsızlık, bisiklet hırsızlığı, çocuğa cinsel istismar, evden hırsızlık, iki güveni kötüye kullanma, iş yerinden hırsızlık, kasten yaralama, kayıp şahıs, mabetten hırsızlık, mala zarar verme, 9 oto hırsızlığı, iki otodan hırsızlık, uyuşturucu kullanma, 3 gasp olmak üzere toplam 31 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamalan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.





