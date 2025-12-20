21 Aralık Pazar hava nasıl olacak?

21 Aralık Pazar günü havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Özellikle açık alanda plan yapan vatandaşlar, “Pazar günü yağmur var mı, hava soğuyacak mı?” sorularına cevap arıyor. İşte, detaylar...

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, bugün yurt genelinde yağış beklenmediğini, güneybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu geçeceğini belirtti.

Cengiz Çelik, pazar günü Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı bir sistemin etkili olacağını söyledi. Açıklamaya göre, pazar günü Marmara Bölgesi ve güneybatı kesimlerde yağmur bekleniyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz’de ise gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği, özellikle Muğla ve Antalya kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

Hafta başında karla karışık yağmur uyarısı

Çelik, hafta başında yurdun tamamında yağış beklendiğini aktarırken, İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülebileceğini ifade etti. Genel olarak sıcaklıkların mevsim normallerinde, yer yer 1-2 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

Bölge bölge 21 Aralık Pazar hava durumu

Marmara:

Parçalı ve az bulutlu. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul 14, Bursa 13, Kocaeli 15, Çanakkale 14, Kırklareli 12 derece.

Ege:

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimler çok bulutlu. İç kesimlerde buzlanma, don ve sis görülebilir.

İzmir 16, Afyonkarahisar 9, Denizli 16, Muğla 13 derece.

Akdeniz:

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimler çok bulutlu.

Adana 19, Antalya 20, Hatay 18, Isparta 14 derece.

İç Anadolu:

Parçalı ve az bulutlu. Buzlanma, don ve sis bekleniyor.

Ankara 10, Eskişehir 9, Kayseri 8, Konya 10 derece.

Karadeniz:

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimler çok bulutlu. İç kesimlerde sis ve don riski var.

Bolu 12, Zonguldak 13, Samsun 14, Trabzon 13, Rize 13 derece.

Doğu Anadolu:

Parçalı ve az bulutlu. Buzlanma ve don olayı görülebilir.

Erzurum 6, Kars 4, Malatya 10, Van 5 derece

Güneydoğu Anadolu:

Parçalı ve az bulutlu. Kuzey kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Şanlıurfa 17, Gaziantep 17, Diyarbakır 13, Mardin 13 derece.