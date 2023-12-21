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İSLAM 21 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-12-21 08:05:00 -
21 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (21 Aralık 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



(25) وَاَمَّا مَنْ اُو۫تِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهٖ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنٖي لَمْ اُو۫تَ كِتَابِيَهْۚ
(26) وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْۚ
(27) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَۚ 

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

(25-26) Kitabı sol tarafından verilene gelince o, “Keşke” der, “Bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!

(27) Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi!

(Hakkâ Suresi)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Kişinin amel defterinin sol tarafından verilmesi onun dünya hayatında Allah’ın emrine uygun hareket etmediğini, dürüst ve erdemli bir hayat yaşamadığını, dolayısıyla sicilinin bozuk olduğunu gösterir. Bu durumdaki biri dünyada yaptıklarını amel defterinde görünce kendisinin cezalandırılacağını anlar, bu sebeple amel defterinin kendisine verilmesini ve içinde yazılmış olanları görmek istemez, ölümle her şeyin bitmiş olmasını temenni eder.

Böyle bir temenni orada bir işe yaramayacağı gibi, dünyada helâl haram demeden biriktirmiş olduğu malı da kendisine verilecek cezayı önlemeyecektir.

Artık mal, mülk, saltanat, makam, güç vb. dünyaya ait ne varsa hepsi yok olup gitmiş, sadece insanın olumlu veya olumsuz inanç ve amelleri kalmıştır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 447

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)


 

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