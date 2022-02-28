207 sonra bir ilk yaşandı! Tarafsız ülke de katıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kararın Rusya Merkez Bankası'nın ABD veya ABD'li kişiler tarafından nerede olursa olsun tutulan tüm varlıklarının etkin bir şekilde hareketini kısıtlamayı amaçladığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD'li kişilerin Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı ile işlem yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

Bunun Rusya'nın hızla değer kaybeden para birimini destekleme girişimlerini bozacağı belirtilen açıklamada, bu kararla eş zamanlı olarak Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Rusya Merkez Bankası ile enerji ile ilgili belirli işlemlere izin vermek için genel bir lisans yayımladığı bildirildi.



Açıklamada, Rus Doğrudan Yatırım Fonu'na da yaptırım uygulanacağı belirtilerek, fonun yönetici şirketi, bir iştiraki ve İcra Kurulu Başkanı Kirill Dmitriev'in de yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

Tarafsız ülkeden yaptırım kararı

İsviçre, Rusya'ya mali yaptırımlar uygulayacağını ve hedef alınan kişi ve şirketlerin malvarlıklarının dondurulacağını duyurdu. 1815'ten beri tarafsızlık politikasını resmi olarak uygulayan en eski ülke olan İsviçre, Rusya'ya mali yaptırımlar uygulayacağını ve hedef alınan kişi ve şirketlerin malvarlıklarının dondurulacağını duyurdu.