2053 işitme engelli işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okuyacak

İSTANBUL (AA) - Rize Anadolu Kültür Spor ve Eğitim Yardımlaşma Derneği tarafından, "Ellerime Ses Ver" projesi kapsamında, 81 ilden 2053 kişilik işitme engelli korosu, kabul günü olan 12 Mart'ta Rize'de bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okuyacak.

Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen provalar öncesi açıklamalarda bulunan, Rize Anadolu Kültür Spor ve Eğitim Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Kansızoğlu, Türkiye'de bulunan 4 milyon işitme engelli ve ailelerinin sesi olabilmek amacıyla, "Ellerime Ses Ver" projesini başlattıklarını dile getirdi.

İşitme engelli bireylerin toplumun her kesimde bulunduğunu ifade eden Kansızoğlu, "Onların sorunlarını dile getirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak için, "Ellerime Ses Ver" projesini oluşturup hayata geçirmeye karar verdik. Bu proje kapsamında 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul gününde Rize Çaykur Didi Stadyumu'nda 2053 işitme engelli vatandaşımız ve aileleri ile birlikte İstiklal Marşımızı okuyacağız. Bu etkinliğimize Türkiye'nin 81 ilinden işitme engelli bireyler ve aileleri katılacak. Daha önce 2 bin işitme engelli bir araya gelmişti, bu sefer 2053 kişi ile rekoru da kırmış olacağız." dedi.

İşaret dili eğitmeni Ayşe Köksal Alamehmet ise anne ve babasının işitme engelli bireyler olması sebebiyle işaret dilinin kendisinin ana dili olduğunu söyledi.

İstanbul'da yaşayan 500 işitme engellinin katıldığı provalarının başarılı bir şekilde sürdüğünü aktaran Alamehmet, "İşitme engelli insanlar İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuyacak. Kodalar dediğimiz anne babası işitme engelli olan ama kendisi işitip konuşabilen bireyler ise İstiklal Marşı'na sesleriyle hayat verecek." diye konuştu.



















