2053 için yol haritası belli oldu

Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında hazırlanan ‘Ulaştırma 2053 Vizyonu’ raporundan derlenen bilgiye gelecek 30 yılda birçok proje hayata geçirilecek. Bu süreçte en önemli gayelerden biri kara yolu hizmet düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması olacak. Devreye alınacak projelerle ‘kesintisiz ve konforlu’ ulaşım tesis edilmesi amaçlanıyor.

Yatırımlar hızlanacak

Ekonomisi giderek büyüyen Türkiye’de yolcu ile yük taşıma talebinin güvenli, konforlu ve zamanında karşılanma talebinin kara yolu yatırımlarıyla karşılanması öngörülüyor.

Bölünmüş yol yapımına hız verilmesi, kaza kara noktalarının iyileştirilmesi, çevreci yolların yaygınlaşması odağa alınıyor.

Güvenlik ve konfor artıyor

Altyapı yatırımlarıyla kara yolları hizmet seviyesi, seyahat konforu ve trafik güvenliği arttırılıyor. Son 19 yılda Türkiye’de yapılan çalışmalar ve yatırımlarla bölünmüş yol ağı 6 bin 101 kilometreden 28 bin 647 kilometreye, otoyol ağı ise bin 714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye çıkarıldı. 2053’e kadar bölünmüş yol ağının 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağının ise 8 bin 325 kilometreye yükseltilmesi için düğmeye basıldı.

Stratejik projeler

Hayata geçirilecek projeler, Türkiye’de ulaşımı kolaylaştıracak. 2053 yılına kadar tamamlanması planlanan otoyollardan öne çıkanlar şunlar:

l Aydın-Denizli Otoyolu

l Kuzey Marmara Otoyolu’nun Hadımköy-Başakşehir Etabı

l Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamında

Malkara-Çanakkale, Malkara-Kınalı, Çanakkale-Savaştepe etaplar

l Mersin-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu (Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi)

l Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu

l Antalya-Alanya Otoyolu

l Sapanca-Afyonkarahisar Otoyolu

l Samsun-Mersin Otoyolu

l Trabzon-Habur Otoyolu

l Afyon-Burdur Otoyolu

l Alanya-Silifke Otoyolu

l Delice-Samsun Otoyolu

l Ankara-İzmir Otoyolu

l Bozüyük-Afyonkarahisar Otoyolu

l Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu (Kız Kalesi-Taşucu Kesimi)

l Denizli-Burdur-Antalya Otoyolu

l Gerede-Merzifon-Bürgulak Otoyolu

l Sivrihisar-Bursa Otoyolu

l Şanlıurfa-Habur Otoyolu