2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Özbekistan’ın Andican şehri oldu

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından her yıl belirlenen "Türk Dünyası Kültür Başkenti" unvanı, görkemli bir törenle el değiştirdi.

2025 yılı boyunca bu unvanı taşıyan Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau şehri, düzenlediği kapanış konseriyle bayrağı Özbekistan'ın Andican şehrine devretti.

Aktau'daki Halyk Arena'da Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan'dan yaklaşık 250 sanatçının sahne aldığı gala konseri, Türk Dünyası coğrafyasından çok sayıda üst düzey yetkiliyi bir araya getirdi.

BİNALİ YILDIRIM'DAN KÜLTÜR VURGUSU

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti ve kültürün stratejik önemine dikkat çekti. Yıldırım, şunları söyledi:

"Yollar, köprüler, limanlar görünen eserlerdir ama kültür, bir milletin hem kökünü hem ufkunu belirler. Bu yüzden kültür alanındaki işbirliğimiz, Türk Dünyası'nın geleceğinin en sağlam teminatıdır."

AKTAU GÖREVİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva, Aktau'nun "Türk Dünyası Kültür Başkenti" unvanını layıkıyla taşıdığını belirtti. Balayeva, yıl boyunca tiyatrodan operaya, film festivallerinden bilimsel toplantılara kadar 30'dan fazla uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapıldığını kaydetti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de Aktau'nun bu süreçte tüm Türk Dünyası'nın buluşma noktası haline geldiğini dile getirdi.

Unvanı devralan Özbekistan'ın Andican Valisi Şuhratbek Abdurahmanov, Andican'ın kadim tarihi ve kültürünü 2026 yılında tüm dünyaya tanıtmaya hazır olduklarını ve bu onurlu görevi üstlenmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.