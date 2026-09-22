Yozgat'ta eşine az rastlanır olay: 20 yıl sonra tekrar etti!

“HAVUZUN ZEMİNİNDE YUVARLAK VE KARE BİR YER VAR. ORADAN SU GELİYOR” Köyün sakinlerinden İsmail Turhan “Köyümüzü çok seviyoruz. Bu havuzun olduğunu dedelerim çok söylerdi. Olanları anlatırlardı. Derecesi ne kadar doğru onu bilemiyoruz. Bu sene çok kar ve yağmur yağdı bu su geldi. Eskiler suyun ileride aradan geldiğini söylüyordu. Nasıl geliyor, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bu havuzun zemininde yuvarlak ve kare bir yer var. Oradan su geliyor. Eskiler bu suyu tarla ve bahçe sularken kullanıyordu. Havuzda yontma taşlar ve merdiven var. 7 tane basamak var. Burada su boşa akmasın diye köylüler tarlasına götürüyordu. Buranın etrafında da havuz olduğunu söylüyorlar. Biz Çerkesiz Kafkasya’dan gelmeden önce buralar ormanlıktı. Atalarımız kendilerine yol açtılar. Öyle bir yaşam sürdürdüler.” diyerek köyün genel durumundan ve havuzdan söz etti.