2026-KPSS başvuruları başladı!
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ortaöğretim) başvuruları başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Ortaöğretim) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de uygulanacak.
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım'da yapılacak.
KPSS Ortaöğretim'e başvurular bugünden itibaren 8 Eylül'e kadar yapılabilecek, DHBT için başvurular ise 22-30 Eylül arasında olacak.
DHBT'ye ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların da 25 Ekim'de yapılacak 2026-KPSS Ortaöğretim'e başvurarak sınava girmeleri gerekiyor.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
2026-KPSS Ortaöğretim ile 2026-DHBT'ye ilişkin ayrıntılı bilgi için adayların 2026-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.