Asgari ücrette kritik süreç başlıyor: 2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak, nasıl belirlenecek?

2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak sorusunun cevabını belirleyecek olan kritik görüşmeler için geri sayım başladı. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde çalışmalarına başlayacaktır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı ile takvimi netleştirecek ve ardından ekonomik verileri masaya yatıracaktır. Türk-İş ve TİSK'in temsil edeceği komisyonun nihai kararı, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecektir. 2026 asgari ücret ne zaman açıklanacak merak edilirken, sürecin temel önceliği tarafların uzlaşması ile birlikte yol alınması bekleniyor…

Milyonlarca çalışan, 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği toplantıya dikkati kesildi. Gelecek hafta yapılması beklenen komisyonun ilk toplantısında takvim belirlenecek. Komisyonun 31 Aralık'a kadar yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yürütülecek görüşmeler için takvim netleşiyor. Komisyonun 31 Aralık'a kadar yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor. Belirlenecek yeni asgari ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu", çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, asgari ücretin çalışma hayatının en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğuna dikkati çekti.

Bakan Işıkhan, "Temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır." ifadesini kullandı.

İLK TOPLANTIDA TAKVİM BELİRLENECEK

Gelecek hafta yapılması beklenen ilk toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Bakanlıktaki ilk görüşmede, sürecin işleyişine dair takvimin oluşturulması bekleniyor. Devam eden toplantılarda ise tarafların beklentileri, ekonomik veri ve analizler ile yapılan çalışmalar masaya yatırılacak.

KARAR 31 ARALIK'A KADAR AÇIKLANACAK

Komisyonun, nihai kararı belirleyene kadar 4 toplantı yapması öngörülüyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğuyla alıyor.

Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 556 lira 46 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 30 lira 85 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.