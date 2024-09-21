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Ekonomi 2025 yılı elektrik iletim ek ücreti belirlendi
Ekonomi

2025 yılı elektrik iletim ek ücreti belirlendi

Yeniakit Publisher
2024-09-21 11:33:00 -
2025 yılı elektrik iletim ek ücreti belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2025 yılında uygulanacak iletim ek ücreti belli oldu.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2025 yılında uygulanacak iletim ek ücreti TEİAŞ'ın iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.

EPDK'nin söz konusu kararı, 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.

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