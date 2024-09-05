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Gündem 2024-YKS ek yerleştirme tercihleri yarın başlıyor
Gündem

2024-YKS ek yerleştirme tercihleri yarın başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-05 19:41:00 -
2024-YKS ek yerleştirme tercihleri yarın başlıyor

Yarın 14.30'da başlayacak ek yerleştirme tercih işlemleri, 11 Eylül 23.59'a kadar sürecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarına göre, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri yarın başlayacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, 2024-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül'de T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil
uygulamasından bireysel yapacak. Tercih işlemleri yarın saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, yayımlanan 2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'ndan ön bilgi edinebilecek.

2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, ÖSYM'nin internet adresinden erişilebiliyor. Ön bilgi vermek amacıyla yayımlanan kılavuzu tercih yapacak adayların dikkatle incelemeleri ve işlemlerini kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

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