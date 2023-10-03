2024 yılı Ramazan ayı ne zaman? Mübarek üç aylar hangi tarihler arasında? Diyanet dini günler takvimi belli oldu

İslam aleminde üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban aylarından sonra gelen Ramazan ayı içerisinde bin aydan daha hayırlı gece olan Kadir Gecesi bu ay içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda oruç ibadeti bu ay içerisinde yerine getiriliyor. Gece kalkılan sahurların ardından gün boyu tutulan oruçlar akşam ezanı ile birlikte iftar sofralarında dualar ve şükürler eşliğinde açılıyor. Peki 2024 Ramazan ayı ne zaman, Üç aylar ne zaman başlayacak?

2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN, HANGİ TARİHLER ARASINDA?

Ramazan ayı bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. 10 Mart Pazar gecesini Pazartesi gününe bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Mübarek Ramazan ayı içerisinde son oruç 9 Nisan tarihinde tutulacak.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç Aylar 2024 yılı içerisinde 12 Ocak Cuma günü başlayacak. Bu tarih aynı zamanda Recep ayının ilk günü olacak.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

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12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili