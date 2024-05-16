2024 TUS/1 tercih kontenjanları ne oldu? TUS tercihleri ne zaman başlayacak?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri için gözler 2024 yılı ÖSYM sınav takvimine çevrildi. Peki tercih kontenjanları ne oldu? TUS tercihleri ne zaman başlayacak? işte detaylar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 17 Mart’ta düzenlenen, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı. İşte, 2024 TUS/1 tercihlerinde son durum…
TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
TUS tercihleri geçtiğimiz yıl haziran ayının başında başlamış ve tercih işlemleri 1 hafta sürmüştü. 2024 yılı TUS tercihleri için tarihler henüz açıklanmadı fakat tercih döneminin mayıs ayında başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama paylaşıldığında burada yer alacak.
TUS 1. DÖNEM KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
TUS kontenjanları henüz açıklanmadı. Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.
Spor
Zaniolo'nun yerine girdi: 20 yaşında oyuncu attığı golün ardından maçın kaderini değiştirdi! Rakipler tutuştu
ÖNE ÇIKAN VİDEO