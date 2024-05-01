2024 Skoda Superb ile ilgili her şey! Fiyatı, özellikleri ve yakıt tüketimi…

Skoda Superb, lüksün sportif bir görünüme sahip olmasını sağlayan modeller arasında bulunuyor. Prestijli markalar arasında bulunan Skoda, uzun yıllardır otomobil üretimi yapıyor. Bu konuda kendisini geliştirmesinin yanı sıra özel tasarımları ve performansları ile ön plana çıkmakta. Son teknolojiye sahip olan ve yenilikçi donanımlar ile buluşturulan Skoda Superb, yeni nesil modellerden biri.

Elite, Premium ve Prestige olmak üzere farklı donanım özelliklerine sahip olan Superb, 7 farklı renkten oluşuyor. Tüm zevklere hitap eden 7 rengi ve donanım özellikleri ile Skoda Superb, motor özellikleri ile de dikkat çekiyor. Otomatik şanzımana sahip modellerine eşlik eden özel ve üst düzey donanımları ile aracın yüksek performans ile çalışmasına odaklanılıyor. Skoda Superb, otomobil tutkunlarının beğendiği modeller arasında yer almaktadır. Skoda Superb kullanıcıları kendi zevklerine göre araç tercihi yapabilir, gereksinimlere göre donanım seçebilir ve araçlarını özelleştirebilir.

2024 Skoda Superb Özellikleri

10.25 inçlik dijital gösterge paneli ile kullanıma hazır olarak sunulan Skoda Superb, yeni nesil özelliklere sahiptir. Sürüş verilerini hafızasına kaydeden ve sürüş anında sürücüye destek mekanizması olarak sunulan özellikleri bulunuyor. Dijital gösterge paneli 5 farklı görünüme sahip olan kategori ile sunulur ve kullanıcılar kendi isteklerine göre özelleştirme yapabilir. Dijital gösterge paneline istinaden hazırlanan 8 inçlik multimedya ekranı ile sürüşün keyifli ve konforlu olmasını sağlıyor.

Yol takibi, medya yükleme, telefon yönetimi, ses yönetimi, navigasyon, uygulama bağlama ve CAR PLAY gibi özellikleri barındıran multimedya ekranı, özel sistemleri beraberinde getiriyor. Kullanıcılar hem yardım sistemine daha kolay ulaşırken hem de sürüşlerinin daha keyifli olması için ekranı kullanabiliyor. Tasarım ve teknoloji özelliklerinin yanı sıra motor kapasitesi ve sürüş anında ortaya çıkan destek asistanları ile de öne çıkan bir model. Ön ızgara tasarımından ayna tasarımlarına kadar iç özellikleri ve dış özellikleri aracın bütüncül olmasını sağlıyor.

2024 Skoda Superb Özellikleri

10.25 inçlik dijital gösterge paneli ile kullanıma hazır olarak sunulan Skoda Superb, yeni nesil özelliklere sahiptir. Sürüş verilerini hafızasına kaydeden ve sürüş anında sürücüye destek mekanizması olarak sunulan özellikleri bulunuyor. Dijital gösterge paneli 5 farklı görünüme sahip olan kategori ile sunulur ve kullanıcılar kendi isteklerine göre özelleştirme yapabilir. Dijital gösterge paneline istinaden hazırlanan 8 inçlik multimedya ekranı ile sürüşün keyifli ve konforlu olmasını sağlıyor.

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Yol takibi, medya yükleme, telefon yönetimi, ses yönetimi, navigasyon, uygulama bağlama ve CAR PLAY gibi özellikleri barındıran multimedya ekranı, özel sistemleri beraberinde getiriyor. Kullanıcılar hem yardım sistemine daha kolay ulaşırken hem de sürüşlerinin daha keyifli olması için ekranı kullanabiliyor. Tasarım ve teknoloji özelliklerinin yanı sıra motor kapasitesi ve sürüş anında ortaya çıkan destek asistanları ile de öne çıkan bir model. Ön ızgara tasarımından ayna tasarımlarına kadar iç özellikleri ve dış özellikleri aracın bütüncül olmasını sağlıyor.

2024 Skoda Superb Yakıt Tüketimi

Skoda Superb’nin yakıt tüketimi şanzımana ve motor özelliklerine göre belirleniyor. İki ana etken bunlar olmasına karşın bir aracın yakıt tüketimini etkileyen alt kırılımlar da bulunmakta. Sürücünün aracı kullanma biçimi, aracın nasıl kullanıldığı, nerede kullanıldığı ve dur kalk oranları gibi faktörler yakıt tüketimini etkilemektedir.

Skoda Superb’nin yakıt tüketimini öncelikli olarak motor ve şanzıman özellikleri etkilemesine karşın aracın kullanım sıklığı ve biçimi verileri değiştirebilmektedir. 1.5 TSI 150 PS ACT özelliğine sahip motorlar ortalama olarak 6.6 litre (100 km) yakarken diğer modellerin yakıt oranı değişiklik gösteriyor. Skoda Superb ortalama olarak 100 km’de minimum 6.6 litre maksimum ise 8.5 litre yakıt tüketimi yapan bir model.

2024 Skoda Superb Fiyatı Ne Kadar?

Skoda çoğunlukla otomatik şanzımana sahip araçlar üretmesine karşın donanım, motor özellikleri ve şanzıman türü değişiklik gösterebilmektedir. 3 farklı modelde sunulan Skoda Superb, sıfır kilometre için belirlenen fiyatlar ve donanım bilgisi şu şekildedir: