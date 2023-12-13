  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 2024 KPSS takvimi belli oldu!
Eğitim

2024 KPSS takvimi belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-12-13 01:30:00 - 2023-12-13 01:58:37
2024 KPSS takvimi belli oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı için heyecanlı maraton başladı.

KPSS'nin önlisans ve ortaöğretim oturumları iki yıl ara ile düzenlenirken lisans oturumları ise her sene düzenleniyor. KPS 2024 takvimi sınava girecek adaylar tarafından dikkatle takip ediliyor.

ÖSYM'nin takvimine göre; 2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde; KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde; KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.

Önlisans sınavı 1 Eylül'de!

KPSS'nin ön lisans oturumu ise 1 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular da 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de!

KPSS'nin ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KPSS DHBT 22 Eylül'de!

KPSS'nin Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 22 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 9 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Ehliyet sınavına düzenekle girecekti ki..
Ehliyet sınavına düzenekle girecekti ki..

Yerel

Ehliyet sınavına düzenekle girecekti ki..

ÖSYM Başkanı açıkladı! Farklı bir sınav olacak
ÖSYM Başkanı açıkladı! Farklı bir sınav olacak

Eğitim

ÖSYM Başkanı açıkladı! Farklı bir sınav olacak

28 Şubat kafasına geçit yok!
28 Şubat kafasına geçit yok!

Gündem

28 Şubat kafasına geçit yok!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23