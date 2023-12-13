2024 KPSS takvimi belli oldu!

KPSS'nin önlisans ve ortaöğretim oturumları iki yıl ara ile düzenlenirken lisans oturumları ise her sene düzenleniyor. KPS 2024 takvimi sınava girecek adaylar tarafından dikkatle takip ediliyor.

ÖSYM'nin takvimine göre; 2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde; KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde; KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.

Önlisans sınavı 1 Eylül'de!

KPSS'nin ön lisans oturumu ise 1 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular da 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de!

KPSS'nin ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

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KPSS DHBT 22 Eylül'de!

KPSS'nin Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 22 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 9 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.