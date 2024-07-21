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Eğitim 2024-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Eğitim

2024-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Yeniakit Publisher
2024-07-21 14:28:00 -
2024-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, dün ve bugün yapılan 2024-KPSS Lisans Sınavı Alan Bilgisi oturumlarının (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 31 Temmuz 2024, saat 23.59'da sona erecek.

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