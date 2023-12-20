2024 Emekli Zammında Son Tahminler! Emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca emeklinin gündeminde bulunuyor. Emekli maaşı zammının belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili oluyor. Kasım ayı enflasyon rakamları ile beraber 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Peki 2024 ocak emekli zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL yapılacak?

Emekli zammı yakından takip edilen konular arasında bulunuyor. Emekliler, her yıl ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyorlar. Ocak ayına sayılı günler kala gözler SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammına çevrildi. Emekli zammı için enflasyon rakamları da araştırılıyor. Peki en düşük emekli maaşı kaç TL yapılacak? 2024 emekli zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ ENFLASYON FARKI

En son kasım ayı enflasyon rakamları açıklanmıştı. asım ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 61.9 olurken, 5 aylık enflasyon yüzde 33.65 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "Emekli maaşlarına yapısal bir düzenleme gerekiyor. Burada enflasyonist baskılardan en fazla etkilenen emekli kesim. 7500 TL olan en düşük emekli maaşının en az yüzde 50 artış yapılarak 12 bin 500 TL seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Bundan sonra yapılacak zamdan yeterince yararlanılabilmesi için kök maaşların da en düşük emekli maaşına eşitlenmesini bekliyoruz."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ekonomist Muhammet Bayram, En düşük emekli maaşlarının 12 bin 500 TL seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Ancak kademeli artışın bu dönemde yapılacağını düşünmüyorum. Sıkı bir para ve maliye politikası uygulanıyor. Kemer sıkma politikası var. Burada kademeli bir artışı çok mümkün görmüyorum. Enflasyon farkı ne ise o kadarlık artış yapılacaktır.

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