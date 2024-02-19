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Eğitim 2024-EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Eğitim

2024-EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-02-19 17:31:00 -
2024-EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) ile yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, kura usulü ile engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri de noter huzurunda gerçekleştirildi.

Sınav sonucu ve kura usulü ile yapılan yerleştirme sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

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