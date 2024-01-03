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Tarih 2023'te Türkiye'ye getirilen tarihi eser sayısı açıklandı
Tarih

2023'te Türkiye'ye getirilen tarihi eser sayısı açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 14:19:00 -
2023'te Türkiye'ye getirilen tarihi eser sayısı açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerle ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 2023'te 3 bin 59 eser yurda geri getirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, o eserlerle ilgili bilgi verdi.

Türkiye'den çalınan 3 bin 59 tarihi eser, 2023'te ülkeye getirildi. İade çalışmaları kapsamında yurda getirilen eserlerle ilgili bilgileri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı.

ERSOY: TARİHİ ESER İADESİNE 2024'TE DE DEVAM EDECEĞİZ

Bakan, "Ülkemizden çalınan eserlerimizin iadesi çalışmalarına 2024 yılında da aynı özveri ve kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan, Antalya ve Burdur'daki Perge ve Boubon Antik Kentleri kökenli imparator heykellerinden, Zeugma kökenli stel ile Urartu dönemi eserlerine kadar binlerce tarihi mirasın artık doğduğu topraklarda sergilendiğini belirtti.

İMPARATOR HEYKELİ, MEZAR STELİ, BRONZ KAPLAR GETİRİLDİ

Ersoy, 2023'te Türkiye'ye iadesi sağlanan eserlerle ilgili de bilgi verdi. Bulgaristan'dan 2 bin 940 sikke, ABD'den milattan sonra üçüncü yüzyıla ait mermer imparator başları, İtalya'dan ise üzeri yazıtlı Gaziantep Zeugma kökenli mezar stelinin iadesi gerçekleştirildi.

İsviçre'den ise Urartu dönemine ait bronz kaplar, at koşum takımı parçaları, kusura tipi idol ile roma dönemine ait bir geyik figürü geçtiğimiz yıl Türkiye'ye getirildi.
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