2023'te resmen uygulanacak! Türkiye seçimlerinde bir ilk

AK Parti ve MHP’nin hazırladığı Seçin Kanunu’nda Değişiklik Teklifi birçok yeniliği barındırıyor. Seçim barajının yüzde 7’ye çekilmesinin yanı sıra, demokrasiyi güçlendirecek diğer adımlar da dikkat çekiyor.

Bunlardan biri de görme engelliler için getirilen düzenleme oldu.

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, söz konusu yeniliğe köşesinde değindi.

Sarıkaya’nın bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Bugüne kadar görme engelli olanlar yanlarında bir refakatçi ile oy kullanıyordu.

YSK da yapılabilirliğine onay verince görme engellilerin oy kullanmasına olanak tanıyacak Braille Alfabesi ile yazılmış oy pusulalarından belirli sayıda sandık kurullarında hazır tutulmasına yönelik maddede düzenleme yapılmasına karar verilmiş.”