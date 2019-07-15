2023'te hepsi yerli olacak... Artık sona gelindi!

Türkiye sağlık sektöründe gün geçtikçe yerlileşiyor. İlaçta, aşıda, kan ürünlerinde, tıbbi cihazda millileşme çalışmaları artıyor.

Şimdiye kadar yerelleşme kapsamına alınan 623 ilaç bulunuyor. Bu ürünlerin yaklaşık maliyeti 3,7 milyar TL. Türkiye, difteri-tetanos, hepatit-a, hepatit-b, suçiçeği, 5’li karma aşı ve kuduz gibi aşıların üretiminde sona yaklaştı. Yalnızca hepatit-a aşısının yerlileşmesiyle, kamu maliyesine katkısı 10 yılda 860 milyon TL olacak.

Kendi kendine yetecek

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ithalata bağımlılığı en fazla olan sağlık sektöründe, yerlileşme ve millileşme adımlarını atmaya devam ediyor. İlaç alanında başlatılan yerlileşme ve millileşme çalışmaları tüm sağlık ürünlerine yaygınlaştırılıyor.

Türkiye ilaçta, aşıda, kan ürünlerinde, tıbbi cihazda kendi kendine yetebilen ülke olmayı hedefliyor. Yerlileşme ise ithalatı azaltarak cari açığı düşecek, ilaç sanayimizin kapasite kullanım oranını geliştirecek ve buna bağlı olarak nitelikli iş gücü istihdamını artacak.

35 bin istihdam

Şimdiye kadar yerelleşme kapsamına alınan 623 ilaç bulunuyor. Bu ürünlerin yaklaşık maliyeti 3,7 milyar TL. Bugün tüketilen her 100 kutu ilacın 80’ini Türkiye'de üretiliyor. Bu doğrultuda ilaçta sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 75’lere çıktı. Ülkemizde 255 yerli tesis var ve istihdamda 35 binler seviyesi yakalandı.

5 ülke ile teknoloji iş birliği imkanı

Yerlileşme ve teknoloji transferi kapsamında Sağlık Bakanlığı, Güney Kore, Bangladeş, Küba, İrlanda ve Endonezya ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu ülkelerle karşılıklı ziyaretlerle aşı, ilaç, tıbbi sarf ve cihaz konusunda iş birliği imkânları geliştirilecek.

6 aşıda yerli üretim

Difteri-tetanos, hepatit-a, hepatit-b, suçiçeği, 5’li karma aşı ve kuduz gibi aşıların üretiminde sona yaklaşıldı. 2023’e kadar tüm aşıların Türkiye'de üretimi planlanıyor. Yalnızca hepatit-a aşısının yerlileşmesiyle, kamu maliyesine katkısı 10 yılda 860 milyon TL olacak.

Yerlileşme ile 6 milyar TL katkı

Tıbbi cihazda Türkiye yüzde 100 dışa bağımlı. Görüntüleme cihazlarının yerelleştirilmesiyle tıbbi cihaz ithalatı önemli ölçüde azaltılacak, kamu maliyesine 10 yılda yaklaşık 6 milyar liralık katkı sağlanacak.