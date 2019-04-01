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2023’e kadar kesintisiz istikrar

57 milyon seçmen, tercihini kullanarak Türkiye’yi 2023’e taşıyacak belediye başkanlarını belirledi. Arkasına terör örgütleri PKK, FETÖ ve küresel işbirlikçilerini alan zillet ittifakının, seçim üzerinden kaos çıkarma planı tutmadı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 09:33

Milli bekamızın ağır tehditler karşısında olduğu bir dönemde siyasi iradeyi yalnız bırakmayan millet, CHP-İP ve HDP’nin içinde yer aldığı FETÖ ve PKK destekli ‘Zillet İttifakı’nın planlarını altüst etti. Önümüzdeki 5 yıl boyunca yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına giden Türk milleti, 2023’e kadar “istikrar” dedi. 81 ilde 57 milyon kayıtlı seçmenin 44 milyona yakınının oy kullandığı seçimlerde, oyların yüzde 44,95’ini alan AK Parti birinci parti oldu. AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, 81 vilayetin 52’sinde zaferle çıktı. AK Parti, İstanbul dahil 40 belediyeyi kazanırken, MHP 12 belediye, CHP ise sadece 20 belediye kazanabildi. Terörün siyasi uzantısı HDP ise 7 belediyede kaldı. Cumhur İttifakı, 25 ilçeli Ankara’nın 21 belediyesinde bayrağı göğüsledi.

AK Parti 4’e katladı

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti, Türkiye genelinde toplamda 753 belediye kazandı. 16 büyükşehir, 24 il, 535 ilçe, 178 beldede AK Parti seçimlerden zaferle ayrıldı.

CHP; 10 büyükşehir, 10 il, 190 ilçe, 29 belde olmak üzere 239 belediyede üstünlük sağladı. 2014 yerel seçimlerinde 8 olan belediye sayısı MHP bir büyükşehirde galip gelirken; 11 il, 149 ilçe, 71 belde ve toplamda 232 belediyenin yönetimini elde etti. HDP 3 büyükşehir  4 il, 50 ilçe 9 belde, toplamda 66 belediyenin yönetimine geldi. İP ise sadece 19 ilçe 5 beldede galip gelebildi.

Daha önce AK Parti’de olan Karaman, Çankırı, Erzincan, Kastamonu ve Bayburt MHP’ye geçti. Ovacık’ın TKP’li belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Tunceli Belediye Başkanı seçildi. Kırşehir CHP’ye geçti.

Sarıgül hayal kırıklığı

İzmir’de AK Parti’nin adayı Nihat Zeybekçi, 2014’te alınan oy oranını korudu. Ağrı’da Savcı Sayan Belediye Başkanı seçildi. DSP’den Şişli Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül hayal kırıklığına uğradı. Şırnak’ta AK Parti’den aday olan işadamı Mehmet Yarka oyların yüzde 62’sini almayı başardı. 2014’te MHP’de olan Kars HDP’ye geçti.

HDP bir bir kaybetti

Meral Akşener’in liderliğini yaptığı İP’in yanı sıra HDP’nin de oylarının düşmesi dikkat çekti. Kandil’in terör dili ile siyaset yapan HDP, sandıkta büyük bir hezimet yaşadı. HDP’nin 9 olan belediye sayısı 7’ye düştü. Daha önce Şırnak, Ağrı ve Bitlis Belediyelerini kazanan HDP’ye bu sefer halktan büyük bir tokat geldi ve bu şehirlerde AK Parti büyük bir zafer elde etti.

FETÖ’cüler sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu memleketi Tunceli’de büyük bir hezimet yaşadı. CHP’nin oyların yalnızca yüzde 20’sini alabildiği Tunceli’de, TKP’nin adayı olan Fatih Mehmet Maçoğlu oyların yüzde 32’sini alarak seçimlerden galibiyetle çıktı. FETÖ tutuklularının tercihi ise CHP oldu. FETÖ’cülerin tutuklu bulunduğu Sincan ve Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkelerindeki cezaevlerinde en fazla oyu alan parti CHP oldu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 09:33
  1. Şırnak
  2. Karaman
  3. Bayburt
  4. Tunceli
  5. Kırşehir
  6. Kastamonu
  7. Kars
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Erzincan
  11. Çankırı
  12. Bitlis
  13. Ankara
  14. Ağrı
  15. Milli beka
  16. CHP-İP
  17. HDP
  18. FETÖ
  19. PKK
  20. Zillet İttifakı
  21. AK Parti
  22. MHP
  23. Cumhur İttifakı
  24. Nihat Zeybekçi
  25. DSP
  26. Mustafa Sarıgül
  27. Mehmet Yarka
  28. Meral Akşener
  29. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  30. Fatih Mehmet Maçoğlu

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