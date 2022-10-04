2023’de hedef ekonomik refah

Yaşanan sıkıntılardan asgari ücretli çalışan milyonlarca insanın etkilenmemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan adımlar doğrultusunda 1 Ocak 2022 tarihinde asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Asgari ücrete zam üstüne zam

Ekonomide yaşanan dalgalanmaların ardından Temmuz ayında da vatandaşları desteklemek adına asgari ücrete bir kez daha yüzde 30’luk bir ara zam yapıldı. 2022 yılında asgari ücrete Türkiye tarihinde görülmemiş bir oranda zam yapılırken Erdoğan, yeni yasama yılı açılış konuşmasında, “Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yılbaşında yapılacak olan asgari ücret konusunda da elimizden geleni yapacağız” ifadeleri ekonomik refahın birinci planda olduğunu gösterdi.

Halkın alım gücünü artırmak adına 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yüzde 80 gibi bir oranla Türkiye tarihinin en büyük zammı yapıldı. Döviz kurunda devam eden dalgalanmalar yüzünden vatandaşın alım gücü etkilenirken hükümet kanadından peş peşe gelen açıklamalar vatandaşların ekonomik refahının birinci planda olduğunu ortaya koydu.

Vatandaş ezdirilmeyecek

Ocak 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için Aralık ayında toplanması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılış konuşmasında, şu müjdeyi verdi: “İnşallah önümüzdeki yılbaşında, tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Hep söylediğimiz gibi, hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm devletlerin en büyük sorunu olan enflasyonun yol açtığı kayıpları telafi konusunda da, inşallah dünyaya örnek olacağız.” TESK merkez binasında düzenlenen ‘Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurulu Toplantısı’nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Yurttaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” cümlelerini hatırlatarak önemli mesajlar verdi.

Bakan söz verdi

Bilgin konuşmasında, şunları kaydetti: “Bu konuda bakanlık olarak üzerimize düşen her şeyi yaptık. Asgari ücreti tarihinin en yüksek zammıyla arttırdık. Arkasından Temmuz ayında da bir artış yaptık. Şimdi Aralık geliyor, Aralık ayında da yapacağız. Yani biz yurttaşlarımızı, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız.”