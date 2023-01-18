2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav tarihi belli oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için sınav duyurusu yaptı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 26 ile (1.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.
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