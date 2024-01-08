2023 yılına birçok şirket iflas etti: damga vurdu! Kumaş, enerji ve Forum AVM gibi markalar konkordato istedi

2023, zorlu finansal koşulların etkisi altında geçen bir yıl olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl, işletmelerin mali sorunlar yaşadığı, talep koşullarının bozulması, maliyet baskısının artması ve finansmana erişimin zorlaşmasıyla birlikte oldukça zorlayıcı bir dönemdi. Bu zorlu koşulların etkisiyle, geçen yılın 11 ayında yaklaşık 20 bin firma kepenk indirirken, tasfiyeler de yüzde 27,5 arttı.

2023, iflas ertelemenin kaldırıldığı 2018 ve 2019’daki “konkordato fırtınası”nın ardından rekor bir başvuru sayısıyla dikkat çekti. Geçen yılın 11 ayında konkordato başvurusu yapan şirket sayısı 519’a ulaştı, bu da 2018 ve 2019’daki dönemlerin üzerinde bir rakamdır. Ayrıca, ocak-kasım döneminde kapanan şirket sayısı yüzde 7,2 artarak 19 bin 931’e çıkarken, tasfiye başvurusu yapan şirket sayısı da 24 bini aştı.

İnşaat ve tekstil sektörleri, konkordato başvurularında öne çıkan riskli sektörler olarak belirlendi. İnşaat sektörü 45 dosya ile ilk sırada yer alırken, tekstil 43 dosya ile ikinci sıradaydı. Ayrıca, AVM, enerji, gıda, sağlık hizmetleri, otelcilik, ambalaj, metal ürün imalatı ve tıbbi ekipman sektörlerinden gelen konkordato başvurularının sayısında da artış yaşandı.

Öne çıkan markalar arasında Emek Kumaş, Göktekin Enerji ve Forum AVM gibi önemli işletmelerin finansal zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunduğu görüldü.

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Bu süreçte tasfiye başvurularında da önemli bir artış yaşandı. 2023’ün 11 ayında tasfiye kararı alan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 artarak 24 bin 45’e ulaştı.

Sektör temsilcileri, konkordato sürecinin uzun sürmesi ve tasdik kararlarının genellikle faizsiz anapara ödemesi şeklinde verilmesi nedeniyle alacaklıların değer kaybına uğradığına dikkat çekiyor. Ayrıca, firmaların finansman kanallarındaki iyileşme olmaması durumunda konkordato seçeneğinin masada kalmaya devam edeceği belirtildi.