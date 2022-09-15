2023 yılı tercüman listesi oluşturuluyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuz tarafından, “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca TERCÜMAN Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Amasya İli hudutları (ilçeler dahil) çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan CEZA MAHKEMELERİ VE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINDA:

- Soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının,

b-) Kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sağının kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmanın,

Türkçeye çevrilmesi için 2023 yılı tercüman listesi oluşturulacaktır.

Başvuru Yeri : Amasya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı.

Başvuru Dilekçesi : Amasya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından veya www.amasya.adalet.gov.tr adresinden temin edilebilir.

Başvuru Tarihi : Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları: 31 Ekim 2022 günü mesai bitiminde sona erer. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru Dilekçesinde Ayrıca : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarasının ve Banka İBAN numarası ile Banka Şubesinin belirtilmesi gerekmektedir.

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