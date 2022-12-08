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Ekonomi 2023 yılı memur enflasyon farkı yüzde kaç? Memur Ocak 2023 zammı!
Ekonomi

2023 yılı memur enflasyon farkı yüzde kaç? Memur Ocak 2023 zammı!

Milyonlarca devlet memuru 2023'te Ocak ayında ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 20:38:00 -
2023 yılı memur enflasyon farkı yüzde kaç? Memur Ocak 2023 zammı!

Memur enflasyon farkı Ocak 2023'te memurların alacağı zam oranını belirleyecek. Milyonlarca memur ocak ayında açıklanacak son veri sonrasında net maaşlarını öğrenecek. Peki, memur enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte detaylar.

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği enflasyon oranları açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklisi için sadece 1 veri kaldı. Peki, aralık enflasyonu öncesinde son durum ne? İşte detaylar…

Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar?

Memur ve memur emeklisi için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor ve enflasyon da yüzde 7'nin üzerine çıktığı için Kasım ayı enflasyonu dahil 5 aylık zamları yüzde 15,11'e ulaştı.

SSK ve Bağkurlularda toplu sözleşme bulunmuyor ve 6 aylık enflasyon farkına göre maaşlarına zam alıyorlar. Buna göre SSK ve Bağkurlular şimdiden yüzde 14,05 oranında zammı hak etti.

Kesin oranlar 2 Ocak 2023 günü aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek.

5 aylık oran netleşti

Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı. Buna göre Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranı maaş zammı için yüzde 14.04 olarak kaydedildi. Zam oranlarının ardından yapılan hesaplamaya göre memurlara en az yüzde 15,11 zam yapılacak. Enflasyon artış oranıyla yapılacak en az zam tutarı arasındaki 1,07'lık fark ise toplu sözleşme farkının enflasyon artışına eklenmesi sonucu ortaya çıkıyor.

Memur zammında 5 aylık enflasyon farkı netleşti! 2023 Ocak yeni memur zammı ile en düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç lira olacak?

Memurların zamlı maaşı!

Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023'te netleşmiş olacak.

Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise temmuz ayında yapılan yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına göre hesaplanan enflasyon farkı ile gelecek yılın ilk yarısında uygulanacak yüzde 8 toplu sözleşme zammına göre belirlenecek.

Kasım ve aralık aylarında yıllık enflasyonun baz etkisinden dolayı azalması bekleniyordu. Ancak, kasım ayındaki düşüş beklenenden daha az oldu. Merkez Bankası son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2 olarak açıkladı. Merkez Bankası’nın tahmininin tutması için aralıkta aylık enflasyonun yüzde 1,75’te kalması gerekiyor.

Aylık enflasyon aralık ayında yüzde 5 olursa yıllık enflasyon yüzde 70,5; yüzde 7 olursa yıllık enflasyon yüzde 73,7; yüzde 10 olursa yıllık enflasyon yüzde 78,6 olacak.

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