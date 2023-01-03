2023 yılı hac işlemleri için tarih belli oldu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 5 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 5 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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