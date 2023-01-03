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Gündem 2023 yılı hac işlemleri için tarih belli oldu
Gündem

2023 yılı hac işlemleri için tarih belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin 5 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 20:21:00 -
2023 yılı hac işlemleri için tarih belli oldu

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