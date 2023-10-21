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Eğitim 2023-YDS/2 yarın
Eğitim

2023-YDS/2 yarın

Yeniakit Publisher
2023-10-21 10:46:00 -
2023-YDS/2 yarın

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2), yarın yapılacak.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, sınav, KKTC-Lefkoşa ve Kırgızistan-Bişkek dahil 83 ilde, 89 sınav merkezinde düzenlenecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınav, saat 10.15’te başlayacak. Kırgızistan-Bişkek’teki sınav da Türkiye saatine göre uygulanacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak. Sınav sonucu, 7 Kasım’da açıklanacak.

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