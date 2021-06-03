2023 seçiminin çıpası yeni anayasa olacak

R.Ekrem Şahan Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süre önce gündeme getirdiği “yeni anayasa” konusunda, çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, vatandaşların ‘yeni anayasa’ bakış açısını Akit’e değerlendirdi.

Millet yenilikten yana

Daşdemir, şunları dile getirdi: “Türk milleti yeni anayasa ve yenilik konusunda öncülük yapanlara destek vermiştir. Bu vesileyle de yeni anayasa konusunda da milletin desteğinin araştırmalarda da devam ettiğini görüyoruz. Bu konuda Türkiye’nin yeni anayasa gündemi yok diyenlere de anket sonuçları cevap niteliğindedir” şeklinde konuştu. Daşdemir, “Millet yeni bir anayasa yapılmasını istiyor. 1980 dönemi yapılmış olan darbe anayasasından da kurtulmak istiyor. Türkiye’ye anayasa ya da referandum süreçleri açısından bakıldığı zaman ‘yeni anayasaları’ desteklediği bir tarihi de var.”

Muhalefet olumlu değil

Daşdemir, şöyle devam etti: “Yeni anayasa süreci önümüzdeki dönemin çok belirleyici olacağını, muhalefetin yeni anayasa noktasında çok olumlu bir tavır takınmadığını görüyoruz. 2023 seçimlerinin çıpası yeni anayasa olacak. Sayın Cumhurbaşkanı ve Bahçeli’nin de seçimdeki özgürlük ve buna benzer hürriyet alanlarını genişletecek bir anayasanın yapılması en temel söylem olacak.”

AK Parti’nin teklifi MHP’de

Öte yandan, AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Sistemine uyum kapsamında Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası’na ilişkin yürüttüğü çalışmayı MHP’ye sundu. Hayati Yazıcı başkanlığındaki heyeti ile MHP’den bir heyetin ortak toplantısında son şekli verilecek taslak, ardından genel başkanların onayına sunulacak.

