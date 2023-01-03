2023 otomobil almak isteyenler siparişi verdiler! Sınır belirlendi, en ucuz sıfır: ÖTV indirimi ile yepyeni araç listesi

2023 SUV Engelli Listesinde yer alan otomobiller daha geniş ve yerden yüksek, bu da onları daha rahat kullanım ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya uygun hale getiriyor. Bu nedenle 2023 ÖTV muafiyetini talep ederek otomobil almak isteyen birçok kişi SUV modellerini tercih ediyor. Erişilebilir SUV fiyatları 2023'te yeniden yükselecek gibi görünüyor ancak güncel fiyatlara bağlı olarak listeye eklenecek bazı öne çıkan marka ve modeller var. Araç fiyatları listeleri 2023 yılı ile birlikte güncellemeye alındı. Peki hangi firmalar 2023 sıfır araç fiyatları listesini paylaştı

2023 SUV ENGELLİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ

2023 engelli SUV listesinde Fiat, Renault, Dacia, Hyundai ve Kia'nın yanı sıra Toyota, Citroen, Peugeot otomobiller olduğunu görebiliyoruz. Opel, Skoda, Seat, Volkswagen de listeye dahil edilirken bazı otomobilseverlerin vazgeçemediği Ford, Nissan, Honda, Suzuki ve MG markalarının da listenin içinde yer aldığı anlaşılıyor. Karar'ın aktardığı habere göre: Bu araçlardan her biri için ÖTV muafiyet oranları uygulanarak hesaplama yapılıyor ve ona göre satışa çıkarılıyor.

Diğer bir sorun ise 2023 yılında ÖTV'den muaf olan bir otomobili satın almak isteyenlerin limitinin devletin koyduğu limiti aşması. Nitekim, bazı markalar, hala ÖTV'den muaf sınırlar içinde olsalar bile, tüm arabaları engelli araçların yer aldığı listeye dahil etmemektedir. Bu nedenle 2023 yılında ÖTV muafiyeti olan bir otomobil sahibi olmak isteyenlerin ileride yapılacak zamları göz önünde bulundurması ve hangi otomobil firmalarının engelli araçlarına yer vereceğine dikkat etmeleri gerekiyor.

Aşağıda her otomobil üreticisinin farklı modellerine göre listeye dahil olma imkanı ile 2023 yılı vergi dahil ÖTV Hariç SUV engelli araç fiyatları yer almaktadır...

1- Fiat Egea Cross

Street 1.4 Fire 95Hp, yüzde 60 ÖTV oranı ile fiyatı 391.900,00 TL'den 244.937,50 TL'ye düşüyor.

Street Plus 1.4 Fire 95Hp, yüzde 60 ÖTV oranıyla fiyatı 433.400,00 TL'den 270.875,01 TL'ye düşüyor.

Street 1.3 M.Jet 95Hp, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 597.900,00 TL'den 322.294,12 TL'ye düşüyor.

Street 1.6 M.Jet 130Hp, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 651.900,00 TL'den 362.166,67 TL'ye düşüyor.

Street T4 Hybrid 130HP AT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 707.900,00 TL'den 393.227,78 TL'ye düşüyor.

Urban 1.4 Fire 95Hp, yüzde 60 ÖTV oranıyla fiyatı 446.900,00 TL'den 279.312,50 TL'ye düşüyor.

Urban 1.3 M.Jet 95Hp, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 562.900,00 TL'den 312.722,22 TL'ye düşüyor.

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 676.900,00 TL'den 376.055,56 TL'ye düşüyor.

Urban 1.5 T4 Hybrit 130HP AT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 727.900,00 TL'den 404.388,89 TL'ye düşüyor.

Lounge 1.4 Fire 95 HP, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 473.900,00 TL'den 278.764,71 TL'ye düşüyor.

Lounge 1.3 M.Jet 95 HP, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 556.900,00 TL'den 327.558,24 TL'ye düşüyor.

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 711.900,00 TL'den 395.500,00 TL'ye düşüyor.

2- Fiat Egea Cross Wagon

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 691.900,00 TL'den 384.388,88 TL'ye düşüyor.

Urban 1.5 T4 Hybrit 130HP AT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 744.900,00 TL'den 413.833,34 TL'ye düşüyor.

Lounge 1.0 Fire 100 HP, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 562.900,00 TL'den 331.117,65 TL'ye düşüyor.

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 726.900,00 TL'den 403.833,34 TL'ye düşüyor.

Lounge 1.5 T4 Hybrit 130HP AT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 779.900,00 TL'den 433.227,78 TL'ye düşüyor.

3- Fiat 500L



Cross 1.4 Fire 95 HP MT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 631.900,00 TL'den 351.055,56 TL'ye düşüyor.

Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 650.900,00 TL'den 361.611,11 TL'ye düşüyor.

4- Fiat 500X



Cross Plus 1.3 Fire 150 HP DCT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 820.900,00 TL'den 456.055,56 TL'ye düşüyor.

Soft Top 1.3 Fire 150 HP Firefly DCT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 845.900,00 TL'den 469.944,45 TL'ye düşüyor.

5- Fiat Panda



Urban 1.0 70 HP, yüzde 60 ÖTV oranıyla fiyatı 429.900,00 TL'den 268.687,50 TL'ye düşüyor.

City 1.0 70 HP, yüzde 60 ÖTV oranıyla fiyatı 418.900,00 TL'den 261.812,50 TL'ye düşüyor.

Cross 4x4 0.9 85 Hp, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 541.900,00 TL'den 318.764,70 TL'ye düşüyor.

Cross Plus 4x4 0.9 85 Hp, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 557.900,00 TL'den 328.176,47 TL'ye düşüyor.

6- Dacia Yeni Sandero Stepway



Essential Stepway Tce 90 bg, yüzde 60 ÖTV oranıyla fiyatı 450.500,00 TL'den 281.562,50 TL'ye düşüyor.

Essential Stepway ECO-G 100 bg, yüzde 60 ÖTV oranıyla fiyatı 463.300,00 TL'den 289.562,50 TL'ye düşüyor.

Essential Stepway Tce 90 bg CVT, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 508.900,00 TL'den 299.352,95 TL'ye düşüyor.

Expression Stepway Tce 90 bg CVT, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 526.900,00 TL'den 309.941,51 TL'ye düşüyor.

7- Dacia Yeni Duster



Essential TCe 90 bg, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 512.900,00 TL'den 301.705,88 TL'ye düşüyor.

Essential ECO-G 100 bg, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 544.900,00 TL'den 320.529,41 TL'ye düşüyor.

Expression ECO-G 100 bg, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 563.300,00 TL'den 312.944,45 TL'ye düşüyor.

Essential Tce 150 bg 4x4, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 624.500,00 TL'den 346.944,45 TL'ye düşüyor.

Essential Tce 150 bg EDC, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 628.000,00 TL'den 348.888,89 TL'ye düşüyor.

Journey Tce 150 bg EDC, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 674.900,00 TL'den 374.944,45 TL'ye düşüyor.

Essential Blue dCi 115 bg 4x4, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 691.900,00 TL'den 384.388,88 TL'ye düşüyor.

8- Dacia Yeni Jogger



Essential Turbo 110bg 7 Koltuklu, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 555.000,00 TL'den 326.470,59 TL'ye düşüyor.

Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 Koltuklu, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 603.900,00 TL'den 335.500,00 TL'ye düşüyor.

Expression Turbo 110 bg 7 Koltuklu, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 603.900,00 TL'den 335.500,00 TL'ye düşüyor.

Expression Turbo ECO-G 100bg 7 Koltuklu, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 608.900,00 TL'den 338.277,77 TL'ye düşüyor.

Extreme Turbo 110bg 7 Koltuklu, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 634.000,00 TL'den 360.555,56 TL'ye düşüyor.

Extreme Turbo ECO-G 100bg 7 Koltuklu, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 649.000,00 TL'den 360.555,56 TL'ye düşüyor.

9- Renault Captur Hybrid



Touch 1.3 Mild Hybrid EDC 140bg, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 742.000,00 TL'den 412.222,23 TL'ye düşüyor.

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140bg, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 762.000,00 TL'den 423.333,33 TL'ye iniyor.

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140bg, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 790.000,00 TL'den 438.888,89 TL'ye düşüyor.

R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155bg, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 871.000,00 TL'den 483.888,89 TL'ye düşüyor.

10- Renault Kadjar



Icon 1.3 Tce EDC 160bg, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 929.000,00 TL'den 516.111,11 TL'ye düşüyor.

11- Hyundai Bayon



Jump 1.4 MPI 100 Ps, yüzde 60 ÖTV oranıyla fiyatı 437.000,00 TL'den 273.124,99 TL'ye düşüyor.

Jump 1.4 MPI 100 Ps Otomati, yüzde 60 ÖTV oranıyla fiyatı 466.000,00 TL'den 291.250,00 TL'ye düşüyor.

Style 1.4 MPI 100 Ps Otomatik, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 516.000,00 TL'den 303.529,42 TL'ye düşüyor.

Elite 1.4 MPI 100 Ps Otomati, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 541.000,00 TL'den 318.235,50 TL'ye düşüyor.

Style 1.0 T-GDI 100 Ps DCT, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 559.000,00 TL'den 328.823,53 TL'ye düşüyor.

12- Hyundai Kona



Style 1.0 T-GDI 120 Ps DCT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 683.000,00 TL'den 379.444,45 TL'ye düşüyor.

13- Hyundai Kona Elektrik

100kW Progressive, yüzde 10 ÖTV oranıyla fiyatı 885.000,00 TL'den 804.545,45 TL'ye düşüyor.

14- Hyundai Tucson



Comfort 1.6 T-GDI 180 Ps 4x2 DCT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 923.000,00 TL'den 512.777,78 TL'ye düşüyor.

Prime Plus 1.6 T-GDI 180 Ps 4x2 DCT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 988.000,00 TL'den 548.888,89 TL'ye düşüyor.

15- Kia Stonic



Cool 1.2L 84 PS , yüzde 60 ÖTV oranıyla fiyatı 469.500,00 TL'den 293.437,50 TL'ye düşüyor.

Cool 1.4L 100 PS Otomatik, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 545.060,00 TL'den 320.623,52 TL'ye düşüyor.

Cool 1.0L 100 PS, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 556.360,00 TL'den 327.270,59 TL'ye düşüyor.

Business 1.4L 100 PS Otomatik, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 562.000,00 TL'den 330.588,23 TL'ye düşüyor.

Elegance 1.4L 100 PS Otomatik, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 636.000,00 TL'den 353.333,34 TL'ye düşüyor.

Elegance Konfor 1.4L 100 PS DCT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 675.000,00 TL'den 375.000,00 TL'ye düşüyor.

Prestige 1.4L 100 PS Otomatik, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 677.000,00 TL'den 376.111,11 TL'ye düşüyor.

16- Kia Xceed



Elegance 1.5L 160 Ps DCT Benzinli, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 895.000,00 TL'den 497.222,23 TL'ye düşüyor.

Prestige 1.5L 160 Ps DCT Benzinli, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 955.000,00 TL'den 530.555,55 TL'ye düşüyor.

Prestige 1.5L 160 Ps DCT Mild Hybrid Benzinli, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 985.000,00 TL'den 547.222,22 TL'ye düşüyor.

17- Kia Sportage



Cool 1.6L 150 Ps 4x2 DCT Mild Hybrid Benzinli, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 995.000,00 TL'den 552.777,77 TL'ye düşüyor.

18- Toyota Yaris Cross



1.5 Dream Multidrive S, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 752.500,00 TL'den 418.055,56 TL'ye düşüyor.

1.5 Dream X-Pack Multidrive S, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 770.000,00 TL'den 427.777,78 TL'ye düşüyor.

1.5 Flame X-Pack Multidrive S, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 802.400,00 TL'den 445.777,78 TL'ye düşüyor.

1.5 Hybrid Dream e-CVT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 822.400,00 TL'den 456.888,88 TL'ye düşüyor.

1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 839.900,00 TL'den 466.611,11 TL'ye düşüyor.

1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 870.600,00 TL'den 483.666,67 TL'ye düşüyor.

1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 973.300,00 TL'den 540.722,22 TL'ye düşüyor.

19- Toyota Corolla Cross Hybrid



1.8 Hybrid 4x2 Flame e-CVT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 853.550,00 TL'den 474.194,45 TL'ye düşüyor.

1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 930.950,00 TL'den 517.194,45 TL'ye düşüyor.

1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT (Siyah Tavan), yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 942.500,00 TL'den 523.611,11 TL'ye düşüyor.

1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVTi, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 991.550,00 TL'den 550.861,11 TL'ye düşüyor.

1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan), yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 1.003.200,00 TL'den 557.333,33 TL'ye düşüyor.

20- Citroen C3 Aircross



Feel 1.2 Puretech 130hp EAT6, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 662.000,00 TL'den 367.777,77 TL'ye düşüyor.

Feel Bold 1.2 Puretech 130hp EAT6, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 697.000,00 TL'den 387.222,23 TL'ye düşüyor.

Shine 1.2 Puretech 130hp EAT6, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 759.000,00 TL'den 421.666,66 TL'ye düşüyor.

Feel Bold 1.5 BlueHDi 120hp EAT6, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 748.000,00 TL'den 415.555,56 TL'ye düşüyor.

21- Citroen C4



Feel 1.2 Puretech 100hp, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 660.000,00 TL'den 366.666,66 TL'ye düşüyor.

Feel Bold 1.2 Puretech 130hp EAT8, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 781.000,00 TL'den 433.888,89 TL'ye düşüyor.

Shine 1.2 Puretech 130hp, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 831.000,00 TL'den 461.666,67 TL'ye düşüyor.

Shine Bold 1.2 Puretech 130hp EAT8, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 865.000,00 TL'den 480.555,55 TL'ye düşüyor.

Feel Bold 1.5 BlueHDi 130hp EAT8, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 836.000,00 TL'den 464.444,45 TL'ye düşüyor.

Shine Bold 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 , yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 888.000,00 TL'den 493.333,33 TL'ye düşüyor.

22- Citroen C4



Shine Bold 100 Kw, yüzde 10 ÖTV oranıyla fiyatı 865.000,00 TL'den 786.363,63 TL'ye düşüyor.

23- Peugeot SUV 2008



Active Prime 1.2 Puretech 100hp MT6, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 716.000,00 TL'den 397.777,78 TL'ye düşüyor.

Active Prime 1.2 Puretech 130hp EAT8, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 797.000,00 TL'den 442.777,78 TL'ye düşüyor.

Active 1.2 Puretech 130hp EAT8 Sky Pack, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 828.500,00 TL'den 460.277,77 TL'ye düşüyor.

Allure 1.2 Puretech 130hp EAT8, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 871.000,00 TL'den 483.888,89 TL'ye düşüyor.

Active Prime 1.5 BlueHDi 130hp EAT8, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 880.000,00 TL'den 549.999,99 TL'ye düşüyor.

Active 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pac, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 911.500,00 TL'den 569.687,50 TL'ye düşüyor.

Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 935.000,00 TL'den 519.444,45 TL'ye düşüyor.

24- Peugeot SUV e-2008



GT 100kW (136hp), yüzde 10 ÖTV oranıyla fiyatı 900.000,00 TL'den 918.181,82 TL'ye düşüyor.

25- Opel Crosslan



Essential 1.2 130hp MT6, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 629.900,00 TL'den 349.944,45 TL'ye idüşüyor.

Essential 1.2 130hp AT6, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 679.900,00 TL'den 377.722,22 TL'ye düşüyor.

Edition 1.2 130hp AT6, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 731.900,00 TL'den 406.611,11 TL'ye düşüyor.

Elegance 1.2 130hp AT6, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 802.900,00 TL'den 446.055,55 TL'ye düşüyor.

Edition 1.5 120hp Dizel AT6i, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 802.900,00 TL'den 446.055,55 TL'ye düşüyor.

26- Opel Mokka



Elegance 1.2 130hp AT8, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 870.900,00 TL'den 483.833,34 TL'ye düşüyor.

GS Line 1.2 130hp AT8, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 882.900,00 TL'den 490.500,00 TL'ye düşüyor.

GS 1.2 130hp AT8, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 904.900,00 TL'den 502.722,22 TL'ye düşüyor.

Ultimate 1.2 130hp AT8, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 965.900,00 TL'den 536.611,11 TL'ye düşüyor.

27- Opel Mokka-e



Ultimate 100kW, yüzde 10 ÖTV oranıyla fiyatı 909.900,00 TL'den 827.181,82 TL'ye düşüyor.

28- Opel Grandland



Edition 1.2 130hp AT8, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 962.900,00 TL'den 534.944,45 TL'ye düşüyor.

29- Skoda Kamiq



Elite 1.0 TSI 110 PS DSG, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 735.900,00 TL'den 408.833,34 TL'ye düşüyor.

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 784.900,00 TL'den 436.055,56 TL'ye düşüyor.

Premium 1.0 TSI 110 PS DSG, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 820.400,00 TL'den 455.777,78 TL'ye düşüyor.

Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 864.400,00 TL'den 480.222,22 TL'ye düşüyor.

30- Skoda Karoq



Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 979.900,00 TL'den 544.388,89 TL'ye düşüyor.

31- Seat Arona



Style 1.0 EcoTSI 110hp DSG, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 695.000,00 TL'den 386.111,12 TL'ye düşüyor.

Xperience 1.0 EcoTSI 110hp DSG, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 745.000,00 TL'den 413.888,88 TL'ye düşüyor.

FR 1.0 EcoTSI 110hp DSG, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 755.000,00 TL'den 419.444,44 TL'ye düşüyor.

32- Volkswagen T-Cross



Life 1.0 TSI 110 PS, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 652.600,00 TL'den 362.555,55 TL'ye düşüyor.

Life 1.0 TSI 110 PS DSG, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 764.500,00 TL'den 424.722,23 TL'ye düşüyor.

Style 1.0 TSI 110 PS DSG, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 830.300,00 TL'den 461.277,78 TL'ye düşüyor.

33- Volkswagen Taigo



Life 1.0 TSI 95 PS, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 706.900,00 TL'den 392.722,22 TL'ye düşüyor.

Life 1.0 TSI 110 PS DSG, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 805.400,00 TL'den 447.444,45 TL'ye düşüyor.

Style 1.0 eTSI 110 PS DSG, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 907.000,00 TL'den 503.888,89 TL'ye düşüyor.

R-Line 1.0 TSI 110 PS DSG, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 946.400,00 TL'den 525.777,78 TL'ye düşüyor.

Style 1.5 TSI 150 PS DSG, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 966.400,00 TL'den 536.888,88 TL'ye düşüyor.

34- Volkswagen T-ROC



Life 1.5 TSI 150 PS DSG, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 884.300,00 TL'den 491.277,78 TL'ye düşüyor.

Style 1.5 TSI 150 PS DSG, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 969.800,00 TL'den 538.777,78 TL'ye düşüyor.

35- Ford Ecosport



Life 1.5 TSI 150 PS DSG, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 884.300,00 TL'den 491.277,78 TL'ye düşüyor.

Style 1.5 TSI 150 PS DSG, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 969.800,00 TL'den 538.777,78 TL'ye düşüyor.

36- Ford Puma



Style 1.0L EcoBoost 95Ps Manuel, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 741.400,00 TL'den 411.888,89 TL'ye düşüyor.

Style 1.0L EcoBoost 125Ps Otomatik, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 801.500,00 TL'den 445.277,78 TL'ye düşüyor.

ST-Line 1.0L EcoBoost 155Ps Otomatik, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 951.500,00 TL'den 528.611,11 TL'ye düşüyor.

37- Ford Kuga



Style 1.5L EcoBoost 120Ps Manuel, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 994.000,00 TL'den 552.222,22 TL'ye düşüyor.

38- Nissan Juke



Tekna 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 680.400,00 TL'den 378.000,00 TL'ye düşüyor.

Tekna 1.0 DIG-T 115PS DCT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 779.700,00 TL'den 433.166,66 TL'ye düşüyor.

Platinum 1.0 DIG-T 115PS DCT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 852.200,00 TL'den 473.444,45 TL'ye düşüyor.

Platinum Perso 1.0 DIG-T 115PS DCT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 877.300,00 TL'den 487.388,89 TL'ye düşüyor.

Premium 1.0 DIG-T 115PS DCT,yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 944.700,00 TL'den 524.833,33 TL'ye düşüyor.

39- Nissan QashQai



Tekna 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 940.200,00 TL'den 522.333,34 TL'ye düşüyor.

Tekna 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 985.900,00 TL'den 547.722,22 TL'ye düşüyor.

40- Honda Jazz e:HEV



Executive 1.5L i-MMD Hybrid Otomatik, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 832.200,00 TL'den 462.222,23 TL'ye düşüyor.

Crossstar Executive 1.5L i-MMD Hybrid Otomatik, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 856.000,00 TL'den 475.555,55 TL'ye düşüyor.

41- Suzuki Vitara Hybrid



GL Elegance 1.4 MHEV 6AT (Tek Renk), yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 789.000,00 TL'den 438.333,34 TL'ye düşüyor.

GL Elegance 1.4 MHEV 6AT (Çift Renk), yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 799.000,00 TL'den 443.888,88 TL'ye düşüyor.

GL Elegance Allgrip 1.4 MHEV 6AT (Tek Renk), yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 854.000,00 TL'den 474.444,44 TL'ye düşüyor.

GL Elegance Allgrip 1.4 MHEV 6AT (Çift Renk), yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 864.000,00 TL'den 480.000,00 TL'ye düşüyor.

GLX Premium 1.4 MHEV 6AT (Tek Renk), yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 899.000,00 TL'den 499.444,45 TL'ye düşüyor.

GLX Premium 1.4 MHEV 6AT (Çift Renk), yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 909.000,00 TL'den 505.000,00 TL'ye düşüyor.

GLX Premium Allgrip 1.4 MHEV 6AT (Tek Renk), yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 964.000,00 TL'den 535.555,56 TL'ye düşüyor.

GLX Premium Allgrip 1.4 MHEV 6AT (Çift Renk), yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 974.000,00 TL'den 541.111,11 TL'ye düşüyor.

42- Suzuki S-Cross



GL Elegance Select 1.4 MHEV 6AT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 869.000,00 TL'den 482.777,78 TL'ye düşüyor.

GL Elegance 1.4 MHEV 6AT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 879.000,00 TL'den 488.333,34 TL'ye düşüyor.

GL Elegance Allgrip 1.4 MHEV 6AT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı944.000,00 TL'den 524.444,44 TL'ye düşüyor.

GLX Premium 1.4 MHEV 6AT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 939.000,00 TL'den 521.666,66 TL'ye düşüyor.

GLX Premium 1.4 MHEV 6AT, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 949.000,00 TL'den 527.222,22 TL'ye idüşüyor.

43- MG ZS



Comfort 1.5 5MT 106 PS Benzinli, yüzde 70 ÖTV oranıyla fiyatı 563.600,00 TL'den 313.111,11 TL'ye düşüyor.

Luxury 1.0T 6AT 111 PS Benzinli, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 769.000,00 TL'den 427.222,22 TL'ye düşüyor.

Luxury Plus 1.0 AT 111 PS Benzinli, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 809.000,00 TL'den 449.444,44 TL'ye düşüyor.

44- MG HS

Comfort 1.5 T-GDI 162 PS Benzinli, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 890.000,00 TL'den 494.444,45 TL'ye düşüyor.

Luxury 1.5 T-GDI 162PS Benzin Benzinli, yüzde 80 ÖTV oranıyla fiyatı 980.000,00 TL'den 544.444,44 TL'ye düşüyor.