‘2023 Hedeflerinde Sivil Toplumun Rolü’ paneli düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şubesi işbirliğinde "2023 Hedeflerinde Sivil Toplumun Rolü" konulu panel gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen panele konuşmacı olarak Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç katıldı. Arınç, panelde yaptığı konuşmada sivil toplum kuruluşlarının insanların hayır yapmak ve sosyal faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulan teşekküller olduğunu söyledi.

STK’ların ülkenin önündeki hedefler açısından konuşulmasının faydalı olacağını aktaran Arınç, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın bir kızıl elma gibi 2023, 2053, 2071 hedefleri var. Bir insanın hedefleri boyu kadar olmamalı, ufuklar kadar yüce ve yüksek olmalı. Kızıl elma meselesi geçmişte de tartışıldı, bir siyasi partinin sloganı olarak görmemek lazım. Osmanlının fetihler yaptığı çağlarda kızıl elma bir idealdi. Kızılelma nedir diye sorulduğunda gidin bunu halka ve askere sorun demişler. Birine sormuşlar ’hünkarımın atının bastığı en son yerdir’ demiş. Bir başka yeniçeri ’benim attığım okun en son vardığı yerdir’ demiş. Bir başkası buna benzer güzel şeyler söylemiş. Yani fetihlerin son bulacağı hayallerin, rüyaların en son gerçekleşeceği yer kızıl elmadır. Böyle bir heyecana can kurban. Kızıl elmanın, kızıllığına elmasına vurulmayın manası çok önemlidir."

2011 yılındaki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 hedeflerini göstererek 12 yılı kapsayan bir program yaptıklarını dile getiren Arınç, “Sonra ’biz bununla yetinemeyiz, size İstanbul’un fethinin şu kadar yıl sonrasında 2053 hedeflerini koyuyorum.’ Birbirimize baktık. Maşallah durmak bilmiyor, 6 ay bir yıl sonra hızını alamadı 2071 hedeflerini koydu. Sene 2011’de 60 yıl sonrası muhtemeldir ki hiçbirimiz hayatta olmayacağız. İnşallah torunlarımız görecek. Biz bu hedefleri kendimiz görelim diye koymuyoruz ki. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği Türkiye’sini inşa ediyoruz” diye konuştu.

Yoğun katılımın olduğu panele Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır ve Öznur Çalık ve çok sayıda davetli katıldı.

Panelin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ve MTTB Başkanı Mehmet Sağdıç tarafından Arınç’a hediye takdim edildi.