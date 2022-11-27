2023 geliyor ama hala sallıyor! Ali Babacan'dan 'erken seçim' loto totosu

3 yıldır "Erken seçim geldi, geliyor. AK Parti daha fazla götüremez" mavalı okuyan, birçok kez seçim tarihi veren ancak bir türlü tarihleri tutturamayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yine bir seçim tarihi daha verdi.

3 yıldır seçim tarihi sallayan Babacan, seçime 7 kala sallamaya devam etti

Sözcü’ye konuşan Ali Babacan, 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri tarihi konusunda yine atıp tutarak, “Mart 2023’te bir baskın seçim olma ihtimali var. Teşkilatlarımız buna şimdiden hazır” dedi.

"2017'de neden konuşmadın" eleştirileri karşısında kıvırdı

2017 referandumu ile ilgili eleştiriler karşısında kıvıran Ali Babacan, “O referanduma giderken, 2015’te ‘Ben artık konuşmayacağım çünkü siyaseti bırakıyorum’ diye karar almıştım. Referandumu soranlara bunun yanlış olduğunu söyledim. Fakat kamuoyunun önüne çıkıp açıklama yapmadım. ‘Bu iş yanlış. Başkanlık Sistemi dedikleri bu ucube sistem yanlış’ demedim. Çıkıp konuşsam iyi olurmuş” dedi.