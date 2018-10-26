‘2023 Eğitim Vizyonu’na eğitimcilerden tam not

ÖMER FARUK ŞAHİN

“2023 Eğitim Vizyonu” belgesini Akit’e değerlendiren Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Latif Selvi, “Vizyon belgesi gerçekten önemli düzenlemeler içeriyor. Son derece ümit verici. Bu düzenlemelerin hayata geçmesi için zeminin iyi ayarlanması gerekiyor” diye konuştu. Eğitimci Ramazan Avcı ise “Yeni eğitim vizyonu sınavdan, beyni test dolu bir nesilden ziyade, ‘düşünmez misiniz, akletmez misiniz’ emirlerini hayatına uygulayan bir nesil istiyor. Bu açıdan 2023 Eğitim Vizyonu sınav değil, insan odaklı” yorumunda bulundu.

“Biz de çok önemsiyoruz”

“Genel çerçevesi ile vizyon belgesinde ifade edilen hususların hayata geçirilmesini biz de çok önemsiyoruz” ifadesini kullanan Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Latif Selvi, “Belgeye baktığımız zaman bazı düzenlemelerin altını çizmemiz gerekiyor. Mali karşılık gerektiren konular, diğer bakanlıklar tarafından yapılması gereken konular, Milli Eğitim Temel Kanunu gibi konuların açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bu gibi düzenlemelerin detayları büyük önem arz ediyor. Vizyon belgesinde bütün okul türleri itibariyle bazı iyileştirme çalışmaları var. Okulların bütçelendirilmesi, mesleki eğitime dair yapılan atıflar ve diğer lise türleri ile ilgili yapılan atıflar son derece önemli düzenlemeler. Özetle vizyon belgesi gerçekten önemli düzenlemeler içeriyor. Son derece ümit verici. Bu düzenlemelerin hayata geçmesi için zeminin iyi ayarlanması gerekiyor.

“Vites yükseltildi"

Öğrenciler, veliler ve öğretmenler açısından önemli bir hedef ortaya konulmuştur. İlk iki yıl büyük oranda belirtilen hedeflere yönelik bir hazırlık yaşanacak. Asıl uygulamalar 3’üncü yıl itibari ile başlayacak. Zaten bu düzenlemeler önemli oranda süregelen düzenlemeler. Ancak bu belgede başarıyı yakalamak için bazı düzenlemeler ile vites artırıldığını görüyoruz. Bu uygulamaların bir temenni ve teklif olmasının ötesine geçmesi için hep birlikte bu düzenlemeye katkı vermeliyiz. Katılımcılığa, paydaşlığa yapılan vurguları da çok değerli buluyoruz.

Umarız bu belgede hedeflenen şeyler pratikte hayata geçirilmiş olur ve bu hususta bir gayret olduğunu görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“İnsan öne çıkıyor”

Eğitimci Ramazan Avcı ise, “Yeni eğitim vizyonu belgesinin açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanımız yaptığı son açıklamada, 'Bütün haberlere, analizlere ve köşe yazılarına bakınca dikkatimi çeken sadece sunum başlıklarına bakılması, demek ki söylediğim okunmamış” diyor. Burada 2023 Eğitim Vizyonunu açıklarken konu başlıklarından ziyade olayın felsefesini çözmemiz lazım, bu vizyonun felsefesi müfredat, sınavlar, öğretmen formasyonları, soru tarzlarından ziyade ‘Önce insan’ olarak ön plana çıkıyor. Bence bu vizyonun bakış açısı ‘Önce insan, ahlak ve maneviyat’.

'İnsan mühendisliği bazı’

Ziya Selçuk’un söylemeye çalıştığı şeyi böyle okumak lazım. Sınavdan ziyade, beyni test dolu bir nesilden ziyade, ‘düşünmez misiniz, akletmez misiniz?’ emirlerini hayatına uygulayan bir nesil isteniyor. Açıklanan bu vizyon belgesi ile artık öğretmenlik formasyonu insan mühendisliği bazına dönüştürülecek. Salt öğretmenlikten ziyade ‘Sen insan mühendisi olabildin mi?’ sorusunun cevabı öğretmenlerimize aratılacak.

Ben gerçekten çok mantıklı ve isabetli bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı bu vizyonu oturtabilirse uzun vadede Türk eğitim sistemi çok güzel şeylere gebedir” diye konuştu.