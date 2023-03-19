2023 Bekçi alımı şartları değişti mi? Bekçi alımları 2023 ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı daha önce 2023 yılı için 26 ilde 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacağını duyurmuştu. Yapılan duyurunun ardından "Bekçi alımı ne zaman?", "2023 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır", "Bekçi alımı şartları neler?" gibi detaylar merak edilip araştırılmaya başlanmıştı.

Yaşanan son dakika gelişmesinde Bekçi alımında aranan bazı şartlar değişti. Başvuru şartlarının değişmesi ile ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürleğe gireken Bekçi alımı şartlarında nasıl değişikliler yapıldığı merak konusu oldu. Peki Bekçi alımı şartları değişti mi? Bekçi alımları 2023 ne zaman yapılacak, yeni başvuru şartları neler? İşte 2023 Bekçi alımı ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

2023 Bekçilik başvuru şartları değişti

Resmi Gazete'nin 17 Mart 2023 tarihli sayısında, yeni Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yayınlandı.Bekçi olarak istihdam edilecek kişilerde aranan şartlar ve giriş sınavı esasları değişti. Yönetmelikteki en önemli değişik eğitim durumu oldu. Önceki yönetmelikte bekçi olarak istihdam edileceklerde ilkokul mezunu olma şartı aranıyordu. Yeni düzenlemeye göre en az lise ve dengi okuldan mezun olmayanlar bekçi olamayacak. Öte yandan 1 yıldan az hapis cezası alan kişilerin de bekçilik yapabilmesinin önü açıldı.

1 yıldan az hapis cezası alanlara bekçilik yolu

Yeni yönetmelikle birlilkte bekçi adaylarında aranan sabıka kaydına ilişkin bir değişiklik daha yapıldı. Bekçiler için daha önce en fazla 6 ay olan hapis cezası süresi 1 yıla çıkartıldı. Bu yüzden kasten işlediği bir suçtan dolayı 1 yıla kadar süreyle hapis cezası alanlar başvuru şartlarını taşıdığında bekçi olabilecek. Önceki yönetmelikte bekçilik adaylarının en fazla 6 aylık hapis cezası şartı vardı. Ayrıca ilk yönetmelikte bulunan “Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak” şartı kaldırıldı.

Uyuşturucudan soruşturma şartı değişti

Yeni yönetmelikte uyuşturucu ve fuhuşla ilgili faaliyetlerde bulunmamış olma şartı değişti. Önceki şartlarda kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle savuşturma devam ediyor olmamak şartı yerine “Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak” şartı getirildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bununla birlikte eski yönetmelikte bulunan fuhuşla ilgili şart yeni düzenlemede yer almadı. Önceden “Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak” şartı aranıyordu.

2023 bekçi alımı başvurusu ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.

26 kentte istihdam edilecek bekçilerin 740'ı İstanbul'da, 100'ü İzmir'de görevlendirilecek.

Bekçi alımı konusunda Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/1 dönem çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı ilanına göre, adaylar başvurularını 18 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek.

2023 bekçilik sınavı ne zaman?

2023 bekçilik sınavı için adaylar, 18 Ocak 2023-03 Şubat 2023 tarihleri arasında başvurularını tamamladılar. Ancak ön başvuru sonuçları ve sınavın ne zaman yapılacağına dair bir açıklama yapılmadı.

2023 bekçi alımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Emniyet güçlerine çarşı ve mahallerde destek olmasıyla amacıyla istihdam edilen bekçiler, ihtiyaca göre çeşitli illerde görevlendiriliyor.

Bekçilik başvurusu için pa.edu.tr ve www.turkiye.gov.tr/pa-polis-akademisi-baskanligi-aday-islemleri-sistemi-4662 sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bekçi alımı, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle ve Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan genel şartlara bakılarak kadroya alınıyor.

2023 bekçi alımı başvuru şartları neler?

* Adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması

* En az 167 santimetre boyunda olması

* Beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması

* Ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla askerliğini yapmış olması

* 31 yaşından gün almamış olması

* Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmaması

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son 1 yıldır veya daha fazla süredir ikamet ediyor olması

Aranan nitelikler ve diğer başvuru şartları ile il kontenjanlarına ilişkin bilgilere Polis Akademisi'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

2023 bekçi maaşı ne kadar, kaç TL?

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 12 bin 36 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 12 bin 464 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 14 bin 196 TL