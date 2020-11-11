2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası ev sahipliğinin İstanbul'a verilmesi

İSTANBUL (AA) - Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın İstanbul'da yapılacak olmasının kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Ataköy'deki TAF Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Onur, "Çok önemli, bütün dünyanın takip olduğu bir şampiyona. 2023 yılında İstanbul'da yapılıyor olması öncelikle bir İstanbullu olarak beni çok sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Atletizm Federasyonu ile en başından itibaren çok güzel bir süreç geçirdiklerinin altını çizen Onur, şöyle devam etti:

"Bakanlığın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle bu noktaya kadar geldik. Böyle büyük bir etkinliğin İstanbul'a gelmesi çok sevindirici. Bu noktadan sonra bizlere düşen iyi antrenörlerle, başarılı sporcularla bu şampiyonada madalyalarla hem Türkiye'yi hem İstanbulluları sevindirmek."

Renay Onur, şampiyonanın İstanbul'un tanıtımı açısından önemine de değinerek, "Nasıl kültürel açıdan burası çok doyurucu bir şehir ise burayı farklı spor etkinlikleri farklı şampiyonalarla spor açısından da doyurucu bir hale getirmemiz gerekiyor ki spor turizmi de canlanabilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonun spor turizmi kadar olimpiyat yolunda da önem taşıdığını vurgulayan Onur, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul çok güzel bir şehir. Ben herkesin buraya gelmek istediğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra bence çok organize giden ve çok iyi çalışılmış bir plan vardı. Buradan tekrar Atletizm Federasyonu Başkanlığına ve Spor Bakanlığına teşekkür etmemiz lazım. Bence bu organizasyonu, bu hazırlığı görmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimizin heyecanını gördüler, ortak bir şekilde bu etkinliğin arkasındayız. Bence hepsi organizasyonun Türkiye'ye gelmesinde etkili oldu."



