2022’ye Erdoğan damga vurdu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı boyunca uluslararası temaslarını yoğun şekilde sürdürürken 21 ülkeye 27 ziyaret gerçekleştirdi. Ukrayna-Rusya Savaşı’nın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelebilen tek lider olarak yoğun barış diplomasisi yürüten Erdoğan, yaptığı görüşmelerle dünyada gıda arzı için hayati önem taşıyan Tahıl Koridoru’nun açılmasında önemli rol oynadı. Yıl içinde birçok yabancı lideri ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde de toplu açılışların yapıldığı çok sayıda ziyaret gerçekleştirdi.

27 yurt dışı ziyareti

İlk yurt dışı ziyaretini 17 Ocak’ta Arnavutluk’a yapan Erdoğan’ın bir yıl boyunca 27 ziyaret yaptığı ülkeler şöyle: ABD, Arnavutluk, Ukrayna (2), BAE (2), Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal, Belçika, Özbekistan (3), Suudi Arabistan, Azerbaycan (2), İspanya, İran, Rusya, Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Çekya, Kazakistan, Endonezya, Katar (2), Türkmenistan. Putin ile 5 Ağustos’ta Rusya’nın Soçi şehrinde görüşen Erdoğan, 18 Ağustos’ta Ukrayna’ya çalışma ziyareti gerçekleştirerek Lviv kentindeki Potoçki Sarayı’nda Zelenskiy ile bir araya geldi.

Dünya Kupası’nı kaçırmadı

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetiyle 20 Kasım’da Doha’da 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni’ne iştirak etti. Erdoğan, 18 Aralık’ta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani’nin daveti üzerine gittiği Doha’da, konuk devlet ve hükümet başkanları ile 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni’ne katıldı. 40 aşkın dünya lideri de ikili görüşmeler ve uluslararası etkinlikler kapsamında Türkiye’yi ziyaret etti.

Düşman kardeşlerle yumuşama

Mart ayında Türkiye’ye tarihi bir ziyaret de gerçekleşti. 9 Mart’ta Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008’den bu yana Türkiye’yi ziyaret eden ilk İsrailli lider oldu. Erdoğan 13 Mart’ta da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Erdoğan’ın son konuğu Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic oldu.

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 24 Mart’ta Belçika’nın başkenti Brüksel’e giden Erdoğan, burada birçok liderle görüştü.

NATO ve BM Zirveleri öne çıktı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere ise 28-30 Haziran’da Madrid’e giden Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda lilerle bir araya geldi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in davetiyle Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’ne özel konuk olarak katılmak üzere Özbekistan’ın Semerkant kentine giden Erdoğan, buradaki temaslarının ardından BM 77. Genel Kurulu’na katılmak üzere 17-22 Eylül’de ABD’ye gitti. Endonezya’nın Bali Adası’nda 15-16 Kasım’da düzenlenen 17’nci G20 Liderler Zirvesi’ne katılan Erdoğan, Biden ve çok sayıda liderle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. G-20 zirvesiyle birlikte Erdoğan, yıl içinde yurt dışında 7 uluslararası zirveye katılmış oldu. İşte o zirveler: BM 77. Genel Kurulu - ABD, NATO Zirvesi - İspanya, 17. G20 Liderler Zirvesi - Endonezya, Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı - Çekya, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi - Özbekistan, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi - Özbekistan, Türkiye Azerbaycan Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi - Türkmenistan.

Türk Devletleri Teşkilatı

Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi’ne katılmak için 10-11 Kasım’da Özbekistan’ın Semerkant şehrine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi. Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı “Türk Dünyası Ali Nişanı” da tevcih edilen Erdoğan, ikili temasları kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile görüştü. Zirvede, KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi.

200 telefon görüşmesi

Erdoğan’ın katılımıyla açılışında 17 devlet ve hükümet başkanı ve 80 bakan olmak üzere 75 ülkeden katılımcının yer aldığı Antalya Diplomasi Forumu da 11-12 Mart’ta gerçekleştirildi. Yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Kralı 3. Charles’ın da bulunduğu dünya liderleriyle yaklaşık 200 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde de Ankara ve İstanbul dışında 35 şehre 40 ziyarette bulunarak toplu açılış törenleri ve uluslararası organizasyonlara iştirak etti.