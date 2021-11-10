2022’nin yeni favorisi patates sütü

Yapılan araştırmalar ve yayınlanan son raporlara göre, patates sütü, badem sütü, soya sütü ve hatta yulaf sütü ile kıyasıya rekabet edecek. Öyle olacak ki, patates sütü en çok tercih edilen içeceklerden biri haline geleceği de tahminler arasında bulunuyor.

Ayrıca raporlar, patates sütünün doymuş yağ ve şeker bakımından düşük olduğunu ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından tercih edilmesinin en büyük nedeni olduğunu söyleniyor.

Peki neden?

Patates sütünün yağsız ve kolesterolsüz olduğu da tespit edildi. Uzmanlar, sadece bu değil, patates sütünde bulunan mineral ve vitaminlerin diğer vegan süt çeşitlerinden daha fazla olduğunu söylüyor. Patates sütünde bulunan kalsiyumun inek sütüne eşdeğer olduğu da konuşulanlar arasında.

Patates sütü nasıl yapılır?

Patatesleri küp küp bölün ve haşlamak için tencereye alın. Haşlanmış patatesleri ve tencereden ayırdığınız patates suyunu blendera ekleyin ve yaklaşık 5 dakika yüksek devirde karıştırın. Ardından patates karışımını tülbentten geçirerek pürüzsüz bir sıvı elde edin. En az iki saat soğuduktan sonra süt içilecek kıvama ulaşacaktır. Eğer içeriğindeki vitamini artırmak isterseniz, içerisine badem, fındık gibi ürünler ekleyebilir, vegan olmayanlar için ise bal kullanabilirsiniz. Böylelikle patates sütü daha sağlıklı ve lezzetli bir hale gelecektir.