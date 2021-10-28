2022’de temiz enerji kaynakları ön planda olacak

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün 2021 sonunda 100 bin 607 megavata çıkması, 2022 sonunda ise 102 bin 423 megavata ulaşması bekleniyor.

Kapasite yükselecek

Hidroelektrik kapasitesinin yıl sonunda 31 bin 688 megavata, gelecek sene 32 bin 228 megavata yükseleceği tahmin ediliyor. Halihazırda 10 bin 167 megavat seviyesinde bulunan rüzgâr enerjisi kurulu gücünün de 2022’de 10 bin 900 megavata çıkması hesaplanıyor.



Güneş enerjisinde ise kurulu gücün bu yıl sonu itibarıyla 7 bin 750 megavata, 2022’de ise 8 bin 750 megavata ulaşması planlanıyor.



Jeotermal, biyokütle ve atık ısı kurulu gücünün yıl sonunda 3 bin 435 megavata, 2022’de ise 3 bin 536 megavata ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye’nin elektrik kurulu gücünde büyümeye yönelik planlamada güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları öne çıkıyor.

Kömür kurulu gücü sabit

Programa göre Türkiye’de 2020’de 11 bin 336 megavat seviyesinde bulunan yerli kömür kurulu gücünün bu yıl ve 2022’de değişmemesi bekleniyor. İthal kömür kapasitesinin de söz konusu dönemde 10 bin 307 megavat olarak sabit kalması öngörülüyor. Doğal gazdan elektrik üretimine dayalı kurulu gücün ise yıl sonunda 25 bin 733 megavata ulaşmasının ardından 2022’de 25 bin 108 megavata gerileyeceği düşünülüyor. Bu kapsamda, termik santral kurulu gücünde herhangi bir artış planlanmıyor.